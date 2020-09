Marine El Himer des Anges sort du silence après les accusations de violences conjugales contre Julien Guirado

Le couple Julien Guirado – Marine El Himer n’a pas tenu la distance

Nous les connaissons bien pour avoir participé aux émissions de téléréalités « Les Marseillais » et « Les Anges » : Marine et Julien Guirado représentaient à nos yeux un joli couple stylé. Dommage, apparemment cela n’aura pas duré entre nos deux ex-tourtereaux qui ne se supporteraient déjà plus. C’est donc célibataire et totalement libre que la jeune femme fait passer un message à son ex petit ami via les réseaux sociaux.

Le couple de l’ex-candidat des « Anges 12 » et de l’influenceuse n’aura pas tenu plus de quelques mois. En effet, à peine eurent-ils officialisés leur relation que leur rupture fait déjà irruption… Suite à son histoire avec Illan, Marine El Himer était parvenue à se consoler dans les bras de Julien Guirado. Malheureusement, selon les rumeurs ce dernier s’est avéré violent avec la jeune femme, ce qui aura causé leur rupture.

Les rumeurs concernant Marine El Himer qui aurait été victime de la violence de Julien Guirado pullulent sur la toile et tous les internautes ne parlent désormais que de cela. Les deux stars de téléréalités – non contentes de simplement se séparer – se seraient également blessés. Tous leurs fans et leurs abonnés sur les réseaux sociaux attendent avec impatience la suite de l’histoire, tellement elle est semblable à un scénario prédéfini.

Les héros des « Apprentis Aventuriers 5 » ne sont désormais plus en couple suite à une décision radicale et W9 en parle dans une interview pour nos confrères de Gossip Room. « Malgré les sentiments je suis partie pour mon bonheur » expliquait Marine dans ses révélations. La belle indiquait que Julien Guirado était quelqu’un qui la détruisait.

Un message de Marine aux ex de Julien et à ses futures ex

Marine – connue pour ses nombreuses participations aux émissions de téléréalités – était connue pour être l’ex petite amie d’Illan. Elle est aujourd’hui connue pour être l’ex petite ami d’Illan ET de Julien Guirado. Manque de bol, ces derniers se connaissent parfaitement et sont même de bons amis. Illan défend d’ailleurs les agissements de Julien en indiquant que même si l’ex de Vanessa Lawenrs n’est pas parfait, Marine l’est encore moins.

La belle influenceuse quant à elle interpelle Martika et Vanessa Lawrens, les exs de Julien avant elle : « J’en veux aussi à ses ex de ne jamais avoir parlé, parce que du coup je n’aurais peut-être pas vécu ce que j’ai vécu ». La candidate en profite pour passer un message aux femmes qui pourraient potentiellement partager la vie du jeune homme. Elle explique qu’il faudrait que Julien change, notamment pour toutes les femmes. Marine ajoute qu’elle est forte mais qu’une fille qui aura le malheur d’être faible devra faire attention.

Ce fut en date du 8 septembre 2020 que la candidate des « Marseillais » avait révélé avoir effacé l’un de ses tatouages en commun avec Julien. Elle a publié le changement sur son compte Instagram : Le J de julien inscrit à sa main gauche avait été remplacé par un O, l’initial du prénom de sa sœur Océane El Himer. En légende de cette publication, elle indique « On répare les erreurs du passé ». M&O est donc désormais le signe qui figure sur son corps pour effacer toute trace de Julien de sa vie.

Le jeune homme quant à lui est passé aux aveux. Il semblerait que l’ancien participant des « Anges » assume être l’auteur de violences conjugales. Voilà cependant des paroles qui ne passent pas auprès des internautes, notamment de la gente féminine, plus indignée que jamais. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous pourrez donc constater que les deux adeptes de la télé-réalité ne sont plus ensemble. Dans tous les cas, les accusations de violences conjugales ont alimenté la presse people puisque les déclarations ont fait couler beaucoup d’encre. Cette situation est malheureusement vécue par de nombreuses femmes en France.