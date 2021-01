Marine et Océane El Himer changent de vie : les jumelles s’installent à Dubaï !

Le monde des influenceurs et de la télé-réalité s’installe massivement à Dubaï. Il faut savoir que les autorités compétentes proposent des formalités spécifiques pour les nouveaux entrants, ils peuvent ainsi s’installer sans trop de difficultés. Vous savez sans doute qu’elles ne sont pas les seules à avoir fait ce choix puisque vous pourriez croiser Nabilla et son mari Thomas Vergara ou encore la famille Tanti ainsi que Jessica Thivenin et Thibault Garcia.

Un déménagement à Dubaï

Les candidats de la télé-réalité apprécient grandement Dubaï, qui devient un pays très accueillant. En effet, certains décident de quitter rapidement la France alors que d’autres optent clairement pour des vacances. Si certaines destinations à cause du coronavirus sont mises de côté, vous pouvez normalement vous rendre à Dubaï sans trop de difficultés. Pour cette année 2021, ce sont donc deux autres personnalités qui s’installent à savoir les jumelles Océane et Marine El Himer.

L’information n’est pas une rumeur puisqu’elle a été partagée sur le compte Instagram de Marine El Himer .

. Nous apprenons que les deux soeurs ont été heureuses d’avoir les clés de leur nouvelle demeure à Dubaï.

Les jumelles ne veulent pas se quitter et elles commencent une nouvelle vie dans ce pays qui ne cesse d’attirer les célébrités.

Il faut savoir que le déménagement fait suite à un séjour prolongé pour les deux soeurs.

Il y a quelques mois, elles avaient déjà posé leurs valises, mais, désormais, elles s’installent définitivement au soleil. Cette destination ne cesse d’attirer les Français, vous avez le sable, la plage, l’eau pour vous baigner, mais également de véritables richesses et un mode de vie tout à fait différent. Vous devez bien sûr respecter quelques règles notamment vous couvrir dans certains lieux. C’est le cas dans les grands centres commerciaux, il faut avoir une tenue spécifique et il est préférable d’éviter de découvrir certaines parties du corps. Pour la visite des lieux religieux, ce sont les tenues traditionnelles qui sont les bienvenues. Vous pouvez d’ailleurs suivre Nabilla sur les réseaux sociaux, elle a tendance à expliquer toutes les traditions qu’il faut respecter.

Une demeure dans le quartier d’Al Barari

Si vous débarquez à Dubaï pour vos prochaines vacances, vous déciderez peut-être de vous installer définitivement dans cette contrée qui semble avoir tout pour plaire au plus grand nombre de personnes. En ce qui concerne la demeure, elle se trouve dans le quartier Al Barari et la recherche du calme a été le premier critère mis en avant par les deux jumelles. Il faut savoir que la crise sanitaire a laissé des traces dans l’esprit des Français et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays.

Les jumelles sont toutefois un peu en retrait du dynamisme de Dubaï, elles ont ainsi les avantages de ce pays sans les inconvénients. Vous pourrez également découvrir leur nouveau quotidien dans les prochains jours, car les deux soeurs ont prévu de dévoiler une partie de leur journée. Vous avez donc rendez-vous sur les comptes Instagram respectifs pour suivre leurs nouvelles péripéties. Comme elles font beaucoup de sport, elles avaient apparemment besoin de se relaxer chez elles, c’est aussi pour cette raison qu’elles ont opté pour une demeure assez éloignée du centre.

Ce ne seront sans doute pas les seules à découvrir les avantages de cette destination, qui seront les prochains à poser leurs valises ? Les célébrités ne sont sans doute pas les seules à déménager à Dubaï, des inconnus peuvent aussi avoir l’envie de partir de la France au vu de la situation.