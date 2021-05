Marine et Océane El Himer réconciliées : elles partagent une nouvelle photo incroyable

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne Marine El Himer et Océane El Himer, les deux soeurs mythiques du monde de la téléréalité. En effet, avec des formes très généreuses qu’elles n’hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux, les jeunes femmes ne cessent de faire parler d’elles. Pour preuve, on peut voir des clichés toujours plus dingues les uns que les autres sur Instagram.

Mais toutefois, il se trouve que pendant un moment, les deux soeurs El Himer ne se sont pas parlé et c’était une vraie guerre à laquelle on a pu tous assister en public sur les réseaux sociaux. Heureusement, il semblerait que toute cette histoire soit maintenant derrière elles comme vous allez le constater…

Marine et Océane El Himer : un duo complètement détonnant pour la téléréalité française

Cela faisait maintenant quelque temps que plus personne n’avait pu voir de photos communes entre Marine et Océane El Himer. Pourtant, il se trouve que les deux soeurs ont pu vivre une certaine célébrité ensemble, et pour cause : avec leur participation mythique à des émissions de téléréalité, elles ne sont pas passées inaperçues.

Les deux jeunes femmes n’hésitent jamais à mettre en avant leurs belles jambes bronzées pour le plus grand bonheur des fans et des téléspectateurs qui ont pu les voir à la télévision. On se souvient notamment de certaines scènes vraiment mythiques dans l’émission Les Marseillais que l’on a pu découvrir sur W9.

Mais cela était sans compter sur la discorde qui a pu opposer les deux jeunes femmes, Marine et Océane El Himer. En effet, on a pu rapidement comprendre avec les différentes émissions que les deux femmes ne se parlaient plus beaucoup…

Marine et Océane El Himer dans la tourmente : elles ne s’étaient plus montrées publiquement ensemble

C’est un vrai drame que semblent avoir pu vivre les deux soeurs mythiques de la téléréalité, Marine et Océane El Himer. En effet, au fil des différentes émissions que l’on a pu découvrir sur W9, les deux femmes n’ont pas arrêté de se disputer, jusqu’à un certain point de non retour comme on a pu le voir.

Mais il semblerait que la force familiale des jumelles soit finalement plus forte que tout : elles ont pu le prouver dernièrement sur les réseaux, en diffusant une nouvelle photo assez incroyable que l’on ne s’attendait très clairement pas à voir. Etant présentes à Dubaï toutes les deux, c’est un vrai message d’espoir que Marine El Himer et Océane El Himer ont tenu à diffuser sur les réseaux sociaux.

Océane et Marine El Himer se retrouvent sur les réseaux sociaux : un cliché très émouvant

Personne ne s’attendait à ce que les deux jeunes femmes soient de nouveau présentes sur les réseaux sociaux, après les disputes que l’on a pu voir dans l’émission de téléréalité où elles ont pu participer récemment. En effet, c’est sur Instagram que les deux soeurs ont décidé de montrer qu’elles s’étaient réconciliées.

Visiblement, à en croire la publication de Marine El Himer, les deux sont décidées à se réconcilier « à la vie, à la mort ». De quoi faire taire ainsi toutes les mauvaises langues qui allaient pouvoir penser que les deux jeunes femmes n’allaient plus vouloir être en relation à l’avenir !