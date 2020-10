Marine et Océane (Les Marseillais) : Les deux sœurs El Himer chauffent la toile avec leurs corps bien taillés !

Deux nouvelles sirènes font battre le cœur des internautes. Il s’agit des sœurs jumelles El Himer. En effet, Marine et Océane ont bombardé la toile avec une photo d’elles très sensuelle. La dite photo a eu un effet de feux de brousse. Si certains internautes ont adoré le cliché, d’autres en sont mécontents. Des avis mitigés venant des fans sur le réseau social Instagram…

Les jumelles El Himer, sœurs et stars…

La dernière saison de l’émission de téléréalité les Marseillais a été marquée par la présence de deux stars : les sœurs jumelles El Himer. Pour rappel, elles ont été révélées au public français en 2017. Elles ont fait leur entrée dans le monde de la télé grâce à une émission bien connue. Il s’agit du programme Les princes et les Princesses de l’Amour. Les deux sœurs jumelles ont marqué les esprits lors de leur participation car, elles y étaient en tant qu’adversaires.



A cette époque, Marine et Océane désiraient Benjamin Samat. Finalement, ce sera Marine qui se mettra en relation avec le beau jeune homme. Une relation qui sera brève puisque Benjamin finira dans les bras d’une autre. Fortifiées par cette première expérience, elles se sont véritablement lancées dans le monde du divertissement. A ce jour, elles ont un grand nombre d’internautes qui les suivent sur les réseaux sociaux et ce n’est pas que pour leurs performances à la télé !

Marine et Océane El Himer font trembler la toile

Il y a deux raisons à la popularité grandissante des sœurs jumelles El Himer. D’abord, elles sont de très bonnes participantes d’émission télé. Après elles savent faire saliver toute la toile avec des photos aguicheuses, et justement, elles ont encore frappé fort le samedi dernier. L’une des jumelles a posté un cliché des deux jeunes demoiselles. Une bombe qui a fait beaucoup de bruit ce 17 Octobre 2020.

En effet, c’est Marine El Himer qui a publié une photo d’elle et sa sœur. Elles étaient sur un balcon et tenaient chacune un verre en main. En plus de porter un haut assez décontracté, elles n’étaient qu’en string. Les deux sœurs jumelles se sont donc montrées en sous-vêtements noirs et transparents. On pouvait lire en légende « Cheers ». La photo des sœurs jumelles a fondu un grand nombre de cœurs ce qui ne fera qu’augmenter leur popularité. A ce propos, on peut constater que le compteur de mentions « j’aime » est à plus de 132.000, et pour ce qui est des commentaires, le nombre a dépassé la barre des 1600. Cependant, ce ne sont pas tous les internautes qui ont été ravis par la photo…

Deux camps pour une paire de stars !

Les jumelles Marine et Océane El Himer ont chauffé la toile. Cependant, il n’y a pas eu que des sympathisants des sœurs jumelles qui ont réagi. Pendant que d’autres fans faisaient l’éloge de la photo, d’autres désapprouvaient cette publication des jumelles. Ainsi deux camps se sont constitués sous la photo des jumelles.

Voir cette publication sur Instagram Bon week à tous ! 🦋 @marinelhimer Une publication partagée par Oceane El himer (@oceanelhimer) le 17 Oct. 2020 à 4 :43 PDT

« Vulgarité, tout le monde en string dans tous les réseaux c’est grave » a écrit un internaute. D’autres vont s’attaquer à la beauté faciale des deux stars. Des insultes aux questions, certains utilisateurs d’Instagram n’ont pas hésité à émettre des critiques saignantes. Malgré ces attaques, un adorateur a préféré demander aux jumelles de ne pas écouter leurs détracteurs… au final, c’est ce qu’il y a de mieux à faire dans pareille situation de toute façon !