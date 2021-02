Marine Lorphelin choque les internautes avec son choix dans Recherche appartement ou maison

Comme vous le savez, Stéphane Plaza est l’agent immobilier préféré des Français et il n’hésite pas à aider les personnalités pour dénicher un bien de qualité. Cette fois, il faisait le déplacement à Lyon dans le cadre de l’émission Recherche appartement ou maison et il devait aider Marine Lorphelin. Cette dernière connue pour être Miss France 2013 avait un budget assez confortable de 350 000 euros pour son premier achat. Il est toujours difficile de dénicher une perle rare, mais Stéphane Plaza a accepté ce défi.

Pourquoi les internautes n’ont-ils pas compris Marine Lorphelin ?

Sur Lyon, ce budget peut être suffisant ou beaucoup trop faible, cela dépend clairement de votre zone pour les recherches. Marine Lorphelin avait toutefois un projet bien précis avec l’achat d’un appartement afin de le louer pendant quelques années, car elle souhaite terminer son internat de médecine générale. Lorsque son cursus sera terminé, elle pourra déposer ses valises à Lyon et dans cet appartement avec son chéri.

"Comment on va faire pour choisir ?"@MarineLorphelin et son compagnon semblent conquis par cet appartement, qui ne correspondait pas à leurs critères initiaux. 🥰 #RAOM pic.twitter.com/vsAVjYoc0m — M6 (@M6) February 16, 2021

La location pendant deux années peut être intéressante afin de rentabiliser rapidement cette acquisition .

. Marine Lorphelin qui partage sa vie avec Christophe Malmezac depuis près de six ans avait donc du soutien puisqu’il avait le déplacement.

Pour rappel, son chéri habite en Nouvelle-Calédonie et il est agent immobilier du côté de Nouméa.

Cet épisode de Recherche appartement ou maison a tout de même rencontré un franc succès comme c’est le cas à chaque fois.

Toutefois, Marine Lorphelin n’a pas forcément comblé les internautes qui étaient aussi nombreux à commenter l’émission sur les réseaux sociaux. La jeune femme avait donc quatre biens immobiliers qui correspondaient parfaitement à ses attentes, mais elle a décidé d’arrêter son choix sur un logement mansardé avec 70 mètres carrés au sol, cela correspond à 34 mètres carrés en loi carrez. Le propriétaire demandait 340 000 euros, mais Marine Lorphelin a fait une proposition à 315 000 euros.

Les fans de l’émission n’ont pas compris le choix de la Miss puisque le prix est très élevé au vu du logement sélectionné. La différence entre les deux superficies est compréhensible puisque l’appartement est mansardé, il y a donc des sous-pentes assez problématiques pour certains. Dans tous les cas, les internautes ont été choqués de découvrir qu’il fallait payer cette somme pour un tel appartement.

Marine Lorphelin dans quelques mois dans son appartement totalement claqué. #raom pic.twitter.com/eXFvGjz6XV — peterparifr (@PPefjg) February 16, 2021

Marine Lorphelin achète le bien de ses rêves à Lyon

La proposition a été acceptée par le propriétaire, la négociation a donc été en faveur de la Miss France puisqu’elle a tout de même bénéficié d’une réduction confortable. Les internautes ont estimé que Stéphane Plaza avait présenté d’autres biens sympathiques et ils sont nombreux à ne pas avoir compris le choix de Marine Lorphelin. Cette dernière semblait toutefois satisfaite par cet appartement idéalement situé à Lyon. Des internautes ont précisé que l’ancienne reine de beauté donnait un peu d’espoir à tous ceux qui ont un « appartement pourri » et qui souhaitent le vendre au prix fort.

Il faut noter que l’appartement est très mansardé, ils sont nombreux à penser qu’il n’est pas forcément idéal pour un couple par exemple. De plus, quelques points faibles sont à prendre en compte, la chaleur est souvent très élevée sous les toits, il est aussi difficile d’aménager un tel appartement à cause des sous-pentes et l’accès n’est pas forcément le plus réjouissant.

Pour l’ensemble de ces raisons, le choix de Marine Lorphelin n’a pas été compris et les adeptes de l’émission de Stéphane Plaza ont également été choqués par le prix. Il faut savoir que les montants sont parfois très élevés du côté de Lyon, cela dépend des quartiers.