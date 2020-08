Marine Lorphelin (Miss France) : son mariage annulé, elle garde le moral grâce à des retrouvailles après plusieurs mois d’absence !

Les retrouvailles n’en seront donc que meilleures !

Une séparation longue et douloureuse pour le couple

La Miss France 2013 Marine Lorphelin et l’homme d’affaires Christophe Malmerez ont entretenu leur amour depuis 2014. Ils entretiennent une relation à distance du fait que Marine poursuit ses études en médecine à Paris. De son côté, Christophe habite en Nouvelle-Calédonie.

C’est en janvier 2020 que Marine Lorphelin avait annoncé à ses fans sur Instagram qu’elle s’était fiancée à Christophe Malmezac. Bien que leur mariage aurait dû être célébré dans les mois qui suivaient leurs fiançailles, la date reste pour l’instant indéterminée de par la situation sanitaire du pays.

Alors que Marine Lorphelin travaille à Paris en tant qu’interne en médecine, son fiancé est installé à Tahiti. Lorsque la crise du Covid-19 frappe la France, elle est mobilisée aussi bien de jour que de nuit, à l’hôpital, pour endiguer ce virus qui fait des ravages dans le monde.

En plus d’avoir vécu dans ce nouveau rythme de vie dans lequel il faut côtoyer chaque jour ce virus mortel, et encore inconnu, elle devait également vivre éloignée de son futur mari qui était à plusieurs kilomètres d’elle. Malgré que leur couple se soit habitué à une relation à distance, ils sont restés séparés plus longtemps que prévu à cause de la pandémie.

Les retrouvailles tant attendues après plus de 6 longs mois passés loin l’un de l’autre

Plus de 6 mois se sont écoulés depuis le début de cette crise, la fatigue, le moral à plat, mais aussi le manque qu’elle ressent à cause de la distance trop prolongée fait qu’elle a eu un coup de mou. Elle a déclaré sur Instagram : « Le contre coup des derniers mois éreintants ? Pas de congés depuis décembre, moral qui fait le yoyo. Je tire sur la corde ».

Il est nécessaire de dire que ces 6 mois n’ont pas été de tout repos. La pandémie a mis à rude épreuve les organismes, mais surtout le personnel en charge du soin des patients atteints du virus. Durant ce combat acharné contre le virus du covid-19, Miss France 2013 doit trouver chaque jour une motivation et la force de combattre sans relâche, quoi de mieux pour se motiver que ses retrouvailles, avec l’amour de sa vie, avec Christophe Malmezac.

Après un aussi long moment à travailler sans relâche et sans avoir senti la chaleur de son cher et tendre, c’est ce samedi 1er août 2020 que Marine Lorphelin a enfin pu prendre Christophe dans ses bras. Ces retrouvailles ont rempli de joie l’ancienne Miss de France qui s’est portée volontaire pour combattre le Covid-19 qui avait causé une crise dans le monde. Ce jour-là elle a partagé son bonheur à tous ses fans et ses proches en partageant des photos de leurs retrouvailles sur le réseau social Instagram. Rien de mieux pour préserver intacte ces souvenirs précieux de leurs retrouvailles qu’une photo en plein cœur de Paris.

Même après ces mois passés, leurs amours n’ont cessé de grandir, leur plan de mariage ne change pas bien qu’il soit en attente. Malgré qu’ils aient pu se réunir, leur couple ne peut pas encore décider d’une date précise pour leur mariage, car ils ne peuvent pour l’instant pas réunir leur famille à cause des restrictions causées par la pandémie de Covid-19. L’ancienne Miss France espère juste que leur mariage ne soit pas reporté trop loin.