Mario Barravecchia (Star Academy) : il balance tout et fait des grosses révélations sur les anciens candidats

Alors que cette année, l’émission Loft Story est en train de fêter ses 20 ans, on peut aussi apprendre cette année de nombreuses révélations en ce qui concerne les toutes premières saisons de la Star Academy. En effet, grâce à cette émission incroyable, on a pu voir des révélations de talents tous plus dingues les uns que les autres. Tout le monde se souvient en effet de la chanteuse Jenifer qui avait pu avoir l’occasion de faire ses débuts à l’antenne dans Star Academy.

Désormais, on peut la voir encore régulièrement à l’écran, notamment dans les dernières saisons de The Voice où elle a pu faire des apparitions très remarquées et parfois même assez contestées. Toutefois, dans la dernière saison où Jenifer a eu l’occasion de participer, on peut dire que rien ne s’est passée comme prévu. Victime du coronavirus, il se trouve que l’émission The Voice a dû prendre des dispositions exceptionnelles, et personne n’aurait pu penser imaginer cela il y a quelques années.

En effet, dans le cas où lors de la Star Academy, les candidats auraient dû chanter pendant la crise du coronavirus, on se doute que les émissions auraient été alors complètement différentes. A l’époque, on pouvait voir les candidats participer à des émissions en prime-time, avec de grands artistes assez incroyables pour pouvoir réaliser des duos d’anthologie. Mais près de 20 ans après, certains candidats comme Mario Barravecchia qui n’ont pas eu la même carrière, semblent avoir un certain goût d’amertume…

Mario Barravecchia prend la parole, il balance tout sur les anciens candidats de la Star Academy

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des révélations fracassantes concernant la Star Academy, ce programme mythique qui avait pu être présenté à l’époque par Nikos Aliagas. On se souvient récemment du scandale qui a notamment entouré le chanteur français Grégory Lemarchal et Céline Dion : sa mère a eu l’occasion de révéler ces derniers jours que la chanteuse mythique avait refusé une faveur au chanteur disparu depuis.

Mais plus récemment, c’est un autre candidat mythique de la Star Academy, Mario Barravecchia, qui a pu prendre la parole pour faire des révélations fracassantes. Alors que TF1 a prévu un gros documentaire à l’occasion de la date anniversaire de la Star Academy, on a pu lire une interview de Mario Barravecchia qui est assez choquante dans le magazine Télé Star. Dans les lignes que l’on a pu lire, celui-ci n’hésite pas à répondre à toutes les questions qui lui sont posées sans langue de bois.

Mario Barravecchia : quels sont ses liens avec les anciens candidats de la Star Academy ?

Contre toute attente, il semblerait que le chanteur Mario Barravecchia n’ait plus vraiment de nouvelles de la part des autres candidats de sa promotion lors de sa participation à la Star Academy il y a quelques années de cela.

Il regrette en effet de ne plus voir certains candidats comme par exemple Jenifer, avec qui il semblait être plutôt très proche à l’époque. Alors qu’il avait malheureusement perdu face à elle, on avait pu le retrouver par la suite dans certaines émissions mais sans véritable succès commercial.