Mario Lemina cambriolé, le joueur dépouillé de précieux biens devant sa famille !

Le problème de sécurité devient de plus en plus, un fait récurrent. Du côté des joueurs de foot les cambriolages se multiplient. Cette fois, c’est Mario Lemina qui a été ciblé. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’il vit cela, puisqu’il avait déjà essuyé un violent jacking en 2014.

Le domicile de Mario Lemina cambriolé

Mario Lemina est au Gabon avec sa sélection où il se dispute actuellement les qualifications pour le Mondial 2022. Malheureusement, le joueur de l’OGC a été victime d’un vol à son domicile niçois.

En effet, le cambriolage a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi. Trois hommes armés se sont introduits dans la maison de Mario Lemina située sur une colline de Nice. Dans le domicile, il n’y avait que sa compagne, ses deux enfants et trois autres femmes. Ces dernières auraient été ligotées et violentées.

Les malfaiteurs ne se sont pas visiblement contentés de peu. Après avoir menacé la compagne du joueur, ils ont dérobé des montres et de la maroquinerie de luxe. Selon les informations relayées par le procureur, le préjudice est évalué à 400 000 euros environ. C’est vraiment un gros butin qui a été dérobé. L’enquête a été principalement confiée à la police judiciaire de Nice. Vivement que ces malfaiteurs soient arrêtés pour une sécurité plus fluide.

Des faits de cambriolages précédemment observés

Ce n’est visiblement pas la première fois que le joueur de 28 ans et ses proches font face à des traumatismes de ce genre.

En effet, Mario Lemina avait été déjà brutalisé lors d’un home-jacking en 2014 alors qu’il jouait dans l’OM. C’est l’œuvre déshonorant de plusieurs hommes qui s’étaient introduit dans sa propriété du 11 ème arrondissement de Marseille. Un moment qui n’avait pas été facile à vivre.

Hormis celui-ci, un autre joueur de Nice avait été victime d’un cambriolage. Cela s’était produit en septembre 2020. Il s’agit en réalité de l’attaquant danois Kasper Dolberg. Il était lui aussi en déplacement avec sa sélection.

L’international joueur, s’était en vérité fait voler sa voiture sur le parking de l’aéroport de Nice. Peu de temps après, son domicile également a été cambriolé par les malfaiteurs.

Mario Lemina, sa carrière de footballeur

Mario Lemina est un brillant footballeur international gabonais né à Libreville au Gabon. Il évolue au poste de milieu de terrain à l’OGC Nice. Le jeune joue dix-huit matchs sous le maillot lorientais juste avant d’être transféré par la suite, dans les dernières heures du marché des transferts.

Le jeune homme s’engage avec l’Olympique de Marseille le 2 septembre 2013. Mario Lemina porte ensuite le 24 septembre, pour la toute première fois, le maillot phocéen contre Saint-Etienne. Et ce, en remplaçant Dimitri Prayet. Le joueur poursuit son aventure et son parcours de footballeur. Il participe à la CAN 2017 avec sa sélection. Tout compte fait, Mario Lemina n’a rien à envier à qui ce soit. Il vit pleinement sa vie.