Marion Game (Scènes de ménages) fait des révélations choquantes sur son ancien mari, l’animateur Jacques Martin

Alors que de plus en plus de personnes choisissent de se tourner vers la série mythique Scènes de ménages pour pouvoir se changer les idées au quotidien, il se trouve que la comédienne Marion Game a pu faire des révélations assez étonnantes sur son ancienne vie. Bien que la comédienne soit assez peu connue du grand public à part pour ses apparitions récentes dans la série Scènes de ménages, il se trouve qu’elle a tout de même derrière elle un sacré passé de comédienne, et personne ne pensait que l’on allait pouvoir en savoir plus sur sa vie privée, alors qu’elle se fait assez discrète.

Par le passé, on avait pourtant pu découvrir des révélations assez étonnantes concernant les différents salaires des comédiens de Scènes de ménages, mais cette fois-ci, c’est pour un tout autre sujet dont on va pouvoir entendre parler de Marion Game. Si les français sont habitués à voir la comédienne tous les jours depuis maintenant plusieurs années sur la chaîne M6, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’elle allait pouvoir faire autant parler d’elle ces derniers jours.

Marion Game a été mariée à Jacques Martin, elle raconte tout sur sa relation avec l’animateur

Les fans de la série Scènes de ménages ont été assez choqués de voir les dernières nouvelles de Marion Game : certains ne savaient même pas que cette dernière avait pu partager la vie de Jacques Martin pendant quelques années. D’autres français, qui sont bien plus jeunes, ne savent tout simplement pas qui est Jacques Martin. Il faut dire que l’animateur mythique est maintenant décédé depuis plusieurs années, et les jeunes générations n’ont malheureusement pas eu la chance de le voir à la télévision.

Pendant de nombreuses années, il se trouve que cet animateur français a pu faire la pluie et le beau temps sur le paysage audiovisuel français. Mais si les français se souviennent de lui aujourd’hui, c’est avant tout pour son émission mythique L’école des fans, où il pouvait recevoir chaque dimanche de jeunes enfants auprès d’artistes français ou internationaux. Ces derniers chantaient alors des chansons devant les artistes, afin de gagner des cadeaux.

Un concept très novateur pour l’époque, très loin de ce que l’on peut voir aujourd’hui avec certaines émissions de télécrochet comme par exemple The Voice sur TF1. Néanmoins, si on a pu entendre parler de Jacques Martin récemment, c’est justement car Marion Game, la comédienne de Scènes de ménages, a pu prendre la parole à son sujet. Et les révélations qu’elle a pu faire font vraiment froid dans le dos…

Jacques Martin décrit comme une personne « odieuse » avec tout le monde

Ce sont des déclarations qui font froid dans le dos que l’on a pu apprendre concernant Jacques Martin. En effet, il se trouve que l’on a pu entendre de la part de nombreuses personnes assez peu de compliments pour Jacques Martin. Cela a été le cas pour Marion Game qui a raconté qu’il n’aimait visiblement pas sa réussite professionnelle.

Mais on a pu également voir Pierre-Jean Chalençon, le collectionneur controversé, raconter aussi récemment qu’une ex-femme parlai de lui comme un « monstre ».