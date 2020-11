Marlène Schiappa : La fille de l’actuelle ministre déléguée veut devenir mannequin !

Dans une interview croisée accordée à Gala, la mère de famille se confie sur la probable future carrière de sa fille de 13 ans et demi.

Miss France va fêter sa centième édition cette année. Il faut dire que le concours a été plusieurs fois décrié pour ses règles jugées parfois trop strictes. On a vu de très belles femmes éliminées pour des raisons très critiquées, malgré qu’elles étaient dotées de tous les attributs physiques nécessaires pour le concours. Le règlement du concours est d’une grande rigidité et disqualifie systématiquement toute femme dont l’anatomie a été d’une manière ou d’une autre exposée sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C’est pour voir dans quelle mesure rendre le règlement plus flexible que la ministre déléguée était dans les colonnes de Gala avec l’actuelle présidente du concours Sylvie Tellier. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus…

Les déclarations de Marlène Schiappa

Pour cette centième édition du concours Miss France, les mêmes sujets reviennent : ceux des règles que beaucoup de personnes jugent archaïques. Par exemple, une femme mariée ou ayant déjà eu un enfant ne peut participer au concours. Avec l’élimination très décriée d’Anaëlle Guimbi, la Miss Guadeloupe, tout le monde est désormais au courant de l’interdiction formelle de participer au concours si des photos dénudées ont été dévoilées.

La ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait des confessions sur l’époque de son enfance. Elle a révélé qu’elle avait l’habitude de suivre l’émission chaque année alors qu’elle était encore petite fille. « Nous rêvions même que notre plus jeune sœur se présente un jour. Aujourd’hui, je conserve ce rituel avec mes filles », avait déclaré la femme politique. La mère de deux filles a exprimé sa déception quant au fait qu’aucune Miss Corse n’ait jamais remporté le concours national de beauté.

Lorsque la collègue du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a été interrogée sur sa réaction si l’une de ses filles tentait le concours Miss France, elle a répondu que sa fille aînée avait déjà été repérée pour devenir modèle. « Mon aînée a été sollicitée pour faire du mannequinat. Je lui ai toujours dit, on verra quand tu auras 14 ans. Mais elle a déjà 13 ans et demi, je ne vais pas pouvoir toujours repousser » avait-elle expliqué.

Une mère très protectrice

Avant d’être une femme politique, Marlène Schiappa est une mère de famille. Elle a deux filles qu’elle chérit de tout son cœur. La femme de 38 ans leur avait même consacré un livre en 2018. Elle l’a intitulé Si souvent éloignée de vous : lettres à mes filles. Il faut dire que ses fonctions ne lui permettent pas d’être aux côtés de sa progéniture aussi souvent qu’elle le voudrait.

Même si la mère de famille serait ravie que sa fille embrasse la carrière de mannequin dont cette dernière semble très passionnée, elle reste tout de même très protectrice. Elle affirme qu’elle la mettra en garde contre les critiques dont elle pourrait être victime une fois que sa carrière sera lancée.

Dans les colonnes de Gala, la presque quarantenaire a affirmé qu’elle aurait bien voulu qu’une Miss Corse remporte le concours national de beauté. Peut-être que sa fille arrivera à réaliser son rêve en devenant la première Miss Corse élue Miss France ? Il va bien falloir attendre encore quelques années avant que cela se réalise, car la fille de Marlène Schiappa n’est pas encore en âge de participer au concours de beauté.