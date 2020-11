Martika Caringella (Mamans & célèbres) : choquée par le cambriolage de son appart, elle veut carrément quitter le pays !

Elle veut définitivement quitter la France !

Les cambriolages continuent de se multiplier et de toute évidence, les célébrités ne sont pas épargnées. Cette fois, c’est Martika Caringella de l’émission de téléréalité Mamans & célèbres qui en a fait les frais. Elle déplore le fait d’être la victime de ce fléau et c’est sur son compte Snapchat qu’elle avait raconté le drame à ses abonnés. La jeune maman est désormais inquiète pour sa sécurité même si elle était loin de son domicile quand le cambriolage s’est produit le 3 octobre dernier. Martika Caringella a toujours du mal à se relever de ce coup dur et c’est la raison pour laquelle elle a pris une décision radicale. Elle veut quitter la France. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Martika se confie à ses abonnés

Les vagues de cambriolage qui ont eu lieu ces derniers temps ont également touché plusieurs candidats de téléréalité et Martika Caringella a été frappée par le mauvais sort. C’est via Snapchat qu’elle avait donné des détails sur le cambriolage dont elle a été victime. Des personnes mal intentionnées ont profité de son absence pour s’introduire chez elle et l’ont dépouillé de plusieurs de ses biens précieux le 3 octobre dernier.

Dans les propos de la jeune femme, on ressentait clairement qu’elle était très choquée par ce qui lui était arrivé. La jeune maman était assaillie des messages de ses proches ainsi que de ses abonnés qui voulaient savoir ce qui s’était produit. « Désolée mais je me sens un peu violée. Les personnes sont rentrées dans mon intimité. Je n’ai pas l’habitude de m’exprimer normalement sur ça, de parler de ma vie privée ou quoi que ce soit ».

Elle en a ras-le-bol et annonce son départ

On peut aisément comprendre que Martika Caringella se sente désarçonnée par ses évènements. Heureusement pour la jeune maman, elle peut compter sur le soutien de sa famille. Aujourd’hui, elle est dépassée par les évènements et crie son ras-le-bol. Même s’il ne s’agissait que de biens matériels, la jeune femme estime qu’elle a tout de même de la chance. Qui sait ce qui aurait pu se produire si elle était à son domicile ? Peut-être que les choses auraient pris une tout autre tournure.

« Les gens n’ont pas de respect », avait continué la starlette de téléréalité en expliquant à quel point il est difficile pour elle de vivre en sachant qu’elle n’est pas en sécurité. Elle affirme d’ailleurs qu’elle n’arrive plus à dormir la nuit. La mère de Mia a également annoncé que les choses ne seraient plus jamais pareilles lorsqu’elle rentrera chez elle. Désormais, la jeune femme n’a plus qu’une seule idée derrière la tête : déménager pour Dubaï avec sa petite famille.

Il faut dire que c’est une ville qu’elle adore particulièrement. On remarque d’ailleurs que bon nombre de célébrités de téléréalité s’y sont installées dernièrement. S’il y a une autre raison qui pourrait la pousser à s’installer dans ce centre commercial géant, c’est sans doute le fait que sa grande amie Jazz y vit aussi depuis quelques années. Elle pourrait bien la rejoindre et leurs retrouvailles seraient certainement très intéressantes. Une très bonne raison pour la mère de Mia de faire ses valises. Cependant, on se demande si l’herbe est plus verte ailleurs.