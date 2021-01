Ce mascara sur Tik Tok fait des ravages, vous devez absolument l’acheter !

Que ce soit pour l’alimentation, la mode ou encore les produits de beauté, les vidéos sont nombreuses et diversifiées. Vous ne pourrez donc plus vous en passer et certaines sont même de petites pépites. C’est le cas par exemple pour cette vidéo qui met en avant les avantages de ce mascara alors que son prix de vente est de 11 euros seulement. Certes, vous avez des versions plus abordables, mais la qualité n’est pas toujours celle escomptée. Si vous souhaitez conserver un regard sympathique, nous vous conseillons forcément de bien réfléchir à cette acquisition.

Tik Tok, le nouveau rendez-vous des adeptes de la beauté

Les internautes font souvent preuve d’une grande créativité et des produits ingénieux n’arrêtent pas de se retrouver sur le devant de la scène. Après les tacos revisités avec un pliage en triangle, l’astuce pour supprimer l’acné en une seule nuit ou encore les techniques pour avoir des plats recyclés à moindre coût, vous devez désormais vous attarder sur le mascara. Ce dernier est bien sûr l’incontournable de tous les maquillages et vous aurez besoin de quelques secondes pour l’appliquer et allonger votre regard.

Le produit miraculeux se trouve chez Maybelline et vous ne pourrez pas faire l’impasse sur le Lash Sensational Sky High .

. Il s’agit d’un véritable best-seller de la marque et la vidéo vous prouve qu’il est vraiment révolutionnaire.

Il suffit de découvrir l’avant et l’après utilisation du mascara pour être immédiatement comblé.

Bien sûr, il faut être vigilant lors de l’application pour être certain que le mascara imbibe bien les cils dès la racine de ces derniers et jusqu’à l’extrémité. Soyez aussi patient, vous ne devez pas l’utiliser rapidement, il faut prendre un peu son temps pour dégager bien les cils, cela vous évite aussi d’avoir des paquets disgracieux.

Maybelline a développé un produit qui comble toutes les femmes alors que la vidéo a rassemblé des dizaines de millions de vues sur cette application décrite comme un réseau social chinois. Le prix est très agréable et vous pourrez le retrouver sur Internet ou encore dans des boutiques physiques comme Sephora. Vous aurez peut-être des problèmes pour le trouver, car il est le mieux et le plus recherché par toutes les adeptes du maquillage.

Une alternative à ce mascara

Si vous n’arrivez pas à trouver cette version, vous aurez un choix très vaste puisque les enseignes proposent souvent plusieurs mascaras en jonglant avec les tendances. Que vous souhaitiez du volume ou encore un effet waterproof, vous trouverez sans doute votre bonheur. Chez Yves Saint Laurent le mascara facturé moins de 40 euros est très efficace, le packaging est luxueux et la brosse reste efficace même pour les novices. Du côté de Kiko, vous aurez plusieurs produits, dont un modèle waterproof qui est vendu quelques euros, et il allonge considérablement les cils, vous pourriez être choqué par le résultat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maybelline New York (@maybelline)



Guerlain propose aussi un mascara, le Mad Eyes, qui est affiché à moins de 36 euros avec un packaging très sympathique. Clarins est aussi une marque présente dans le monde de la beauté avec un mascara 4D qui apporte une bonne dose de volume et il permet aussi d’allonger naturellement les cils. Le Wonder Perfert sera alors votre meilleur ami pour moins de 40 euros. Dior se démarque avec une brosse recourbée qu’il n’est pas si facile à utiliser, mais le mascara est très efficace et il coûte 35 euros. Si vous aimez les palettes de fards à paupières de l’enseigne Charlotte Tilbury, vous allez succomber à son mascara à moins de 30 euros, le Pillow Talk Push Up.