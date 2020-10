Mask Singer : Camille Combal taquine Kev Adams sur sa relation avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere !

Le 17 octobre dernier, des millions de téléspectateurs se sont donné rendez-vous devant leurs petits écrans pour assister au lancement de la deuxième saison de l’émission The Mask Singer. Les membres du jury vont devoir démasquer 12 célébrités qui se sont cachées derrière des costumes. Il y a pourtant un costume en particulier qui sidère le jury : celui de l’araignée. Ce costume a vivement titillé l’intérêt de Kev Adams, car ce dernier était persuadé que la personne qui se cache en dessous serait une Miss. Camille Combal n’avait pas pu résister à l’envie de tacler l’acteur de Love addict à propos de son ancienne relation avec l’ex-Miss France Iris Mittenaere. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une émission qui commence bien

Les téléspectateurs ont assisté stupéfait aux différentes prestations des candidats. Les membres du jury Kev Adams, Anggun, Jarry et Alessandra Sublet n’ont pas manqué d’ingéniosité pour découvrir quelles célébrités se cachaient derrière les costumes. Que ce soit le costume du squelette, de l’araignée, du requin ou du loup, le quatuor a révélé leur identité, et de la plus belle des manières.

Ainsi donc, ils ont démasqué le tennisman Yannick Noah, les anciens footballeurs Djibril Cissé et Claude Makélélé, mais aussi Adil Rami, Arielle Dombasle et Laure Manaudou. De nombreuses célébrités avaient été évoquées par le quatuor de Mask Singer ce samedi soir. Lorsque ce fut le tour du costume de l’araignée, l’acteur d’Aladdin a immédiatement été interpellé par la posture de la personne déguisée. Elle avait les pieds serrés de côté. Cette posture est bien connue pour être adoptée par les danseuses, mais aussi par les Miss France, et c’est justement ce qu’a pensé Kev Adams.

Quand Camille Combal lance une pique à Kev Adams

Avec le costume de l’araignée, Kev Adams est certain qu’il s’agit d’une reine de beauté. Lorsqu’il évoqua ce qu’il pensait, Camille Combal lui a lancé une pique bien sentie en faisant référence à la relation qu’il avait eue avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere. « Là il sait de quoi il parle. On va se tourner vers le professionnel des Miss ! » avait-il dit en plaisantant. De toute évidence, Kev Adams ne s’attendait pas à ce qu’il lui fasse cette blague. Pourtant, il devrait s’y attendre, car ce n’est pas la première fois qu’il se faisait taquiner à ce sujet.

On se souvient que pendant la première saison de l’émission, il avait déjà été vanné par Camille Combal à propos de la même histoire. Apparemment, ce dernier ne rate aucune occasion de lui en faire voir de toute les couleurs et la soirée du 17 octobre dernier était parfaite pour le tacler une fois encore. Notons que Kev Adams a essayé d’expliquer son point de vue en affirmant qu’il s’agissait de la posture d’attente de Miss qui lui avait mis la puce à l’oreille.

Il faut bien dire que l’acteur sait vraiment de quoi il parlait puisque la porteuse du costume de l’araignée a confirmé qu’elle avait déjà été la gagnante d’un concours de beauté de grande envergure. Cependant, il serait très surprenant que ce soit Iris Mittenaere sous le costume. Comme le « Le professionnel des Miss » l’affirme, la célébrité sous le masque ne chante pas de la même manière que son ex-compagne.