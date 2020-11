Mask Singer : Jarry pousse un coup de gueule contre les téléspectateurs déçus de l’identité de la star internationale !

Difficile de faire plaisir à tout le monde, et cela a encore été prouvé sur TF1 ce samedi 24 octobre 2020 dans l’émission Mask Singer. Alors que nombreux étaient ceux qui avaient été positivement surpris de l’identité de la star internationale, il y en avait d’autres qui étaient plutôt déçus. Jarry a décidé de leur répondre dans un court Live Instagram.

Itziar Ituno, une grande star de film espagnole dans Mask Singer !

Mask Singer passionne toujours autant les téléspectateurs, qui étaient plus de 5 millions à suivre l’émission ce samedi 24 octobre 2020. Alors que certains sont déjà démasqués, il reste encore de nombreuses stars à découvrir derrière les masques, et la tâche s’annonce bien rude.



La semaine passée, la star internationale a été dévoilée, et ce fût une grande surprise, aussi bien pour les téléspectateurs, que pour le jury présent. Dans son petit discours avant de se révéler, la célébrité en question à lâcher quelques indices : « J’ai répondu à des interviews dans le monde entier. J’ai chanté dans deux groupes, j’ai joué dans plusieurs langues et j’ai joué dans un film qui a été nommé aux Oscars. Ma carrière a explosé en 2017. Je ne suis pas made in Hollywood, je suis venue en voisine ! »

Le costume de la star internationale cachait tout simplement une grande célébrité espagnole, Itziar Ituno ! Il s’agit là de l’actrice qui a incarné le personnage de Lisbonne, ex inspectrice Raquel Murillo et compagne du professeur dans La Casa de papel, une série à succès de Netflix !

Jarry recadre les internautes mécontents

Cette énorme surprise a été positive pour de nombreuses personnes. Toutefois, il y a des internautes qui se sont montrés très déçus. Soit ces derniers s’attendaient à quelqu’un de bien plus connu, soit ils n’ont jamais entendu parler de cette actrice.

Après la diffusion de ce 2e épisode de Mask Singer, l’un des membres du jury, Jarry, a réalisé un court Live Instagram, dans le but de discuter avec ses abonnés, à propos de l’identité de la célébrité internationale qui venait d’être dévoilée.

Cependant, les nombreux messages déçus qu’il a reçus concernant Itziar Ituno, ne lui ont pas plu. L’humoriste de 43 ans a décidé de leur répondre, ne cautionnant pas leur commentaire : « juste pour les gars qui sont ne pas contents ou qui sont rageux… Les gars soyez contents de ce qu’on nous donne et de ce qu’on partage ensemble ! »

Après avoir mis les points sur les i, Jarry a assuré dans son live, qu’il était très excité de pouvoir rencontrer Itziar Ituno dans les coulisses tout à l’heure, fermant ainsi le débat.

Notons quand même que les messages déçus viennent surtout des internautes qui n’ont pas suivi la série La Casa de Papel, et qui ne connaissent donc pas, le personnage de Lisbonne.



Pour beaucoup cependant, c’était une réelle belle surprise. On pouvait lire sur certains tweets : « ‘’Lisbonne de la Casa de papel dans Mask Singer C’est juste ENORME !!!’’, ‘’Franchement, moi qui pensais être déçu encore…pour le coup, je suis positivement surpris.’’, ‘’Camille Combal tu as fait un selfie avec Lisbonne, tu devais être comme un dingue ! »

D’une manière ou d’une autre, TF1 a quand même fait fort en réussissant à faire participer la célèbre actrice Itziar Ituno à Mask Singer. Si certains ne sont pas contents, il faut qu’ils sachent que la série La Casa de papel a fait grand bruit, et continue encore de passionner de très nombreux fans.

Après cette 2e diffusion qui a été riche en surprise, les téléspectateurs attendent la suite qui aura lieu ce samedi 31 octobre, avec impatience.