Mask Singer : la célébrité cachée derrière la pieuvre a été changée 2 semaines avant le début du tournage !

Ce samedi 31 octobre 2020, il y a eu le 3e épisode de Mask Singer. On apprend que le tournage de l’émission comme beaucoup d’autres, a connu des difficultés en raison de la situation sanitaire actuelle. D’ailleurs, pour cette 2e saison, il y a eu d’importants changements dans le casting, avant même le tournage.

Plusieurs changements dans Mask Singer en raison du Covid-19

Tous les secteurs ont été touchés par le coronavirus, c’est un fait. Dans le monde de l’audiovisuel, les plateaux de tournages ont dû s’adapter comme ils peuvent, ce qui a été la cause de grandes modifications.



C’est ainsi que dans le monde entier, que cela concerne les films, les émissions télé où les séries, il a fallu faire des reports. De même, il a fallu prendre des mesures pour que les lieux soient parfaitement sécurisés, et que tout le monde respecte les gestes barrières.

Pour Mask Singer, il n’y a pas eu d’exception, et l’émission a donc connu son lot de désagréments. Alors que la 1ère édition s’est parfaitement bien déroulée, la 2e très attendue, a été bouleversée par le coronavirus. Cela explique pourquoi le tournage qui devrait se passer en mars normalement, a été interrompu.

Finalement, les choses ont repris leur cours tant bien que mal au mois de juillet. Cependant, la production a été confrontée à des imprévues, auxquelles il a fallu trouver rapidement solution. En effet, certaines célébrités qui étaient d’accord pour participer à Mask Singer, n’ont pu répondre présentes.

La raison est simple : ayant déjà programmé autre chose pour cette période, ces stars n’étaient plus libres pour participer au show de TF1. Il a donc fallu trouver d’autres personnalités disponibles, et qui acceptent de faire l’émission.

Un autre candidat pour le costume de la pieuvre…

Tout comme la saison une, c’est donc Camille Combal qu’on retrouve chaque samedi soir à la présentation de Mask Singer. Rien de changer pour le jury non plus, avec Anggun, Kev Adams, Jarry et Alessandra Sublet.

Par contre, Anthony Meunier le producteur de l’émission, a révélé qu’il y avait 3 costumes de plus, qu’ils ont dû abandonner. De même, il a fallu trouver une autre célébrité pour porter le costume de la pieuvre, puisque le candidat initial s’est finalement désisté pour une raison ou une autre.

Cela n’a pas été si simple pour l’équipe de production. D’après l’une des créatrices des splendides costumes de Mask Singer, Marie-France Larrouy : « Au dernier moment, il y a eu un changement de personnalité alors nous avons dû refaire une partie du costume. Il avait été étudié dès le départ pour correspondre à plusieurs morphologies ».



C’est donc 2 semaines avant que le tournage du programme ne commence, que la star qui aurait dû porter le costume de la pieuvre, a décliné sa participation. Les équipes se sont donc lancées dans une véritable course contre la montre, pour que le costume soit retravaillé.

Cela était nécessaire puisque le déguisement de la pieuvre doit forcément s’adapter à sa nouvelle porteuse. En effet pour le moment, on sait qu’il s’agit d’une femme, et qu’elle a accepté de remplacer l’ancienne célébrité qui s’est désistée, et dont on ne connaît pas l’identité.

Pour ce qui est des indices, on sait que la nouvelle pieuvre aime : « Entendre le public frémir, retenir sa respiration et surtout l’entendre rire, franche, gaie et nostalgique. Elle est plein de choses à la fois. Plein de personnes, plein de voix, elle est un peu caméléon ».

Les investigations sont en cours, aussi bien sur les réseaux sociaux que parmi les jurés. Ce dernier samedi du mois d’octobre apportera certainement la réponse…