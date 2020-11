Mask Singer : Le chanteur Dave et l’animatrice Valérie Damidot ont été démasqués dans le jeu !

Pour le 3e épisode de Mask Singer qui a eu lieu ce dernier samedi du mois d’octobre 2020, il y a eu deux éliminations. Cela a commencé par la Renarde avec Valérie Damidot, et finalement, le Hibou a également révélé son identité aux téléspectateurs et aux enquêteurs.

Les éliminations dans Mask Singer

Le jury de Mask Singer était au rendez-vous sur TF1 ce 31 octobre 2020, pour découvrir les célébrités dissimulées derrières les 9 costumes non encore démasqués. Jusque-là, il y avait encore en lice, le squelette, le manchot, le hibou, le requin, le robot, la renarde, le dragon, la pieuvre et l’araignée.

Les stars qui participent encore au jeu animé par Camille Combal, ont donné de la voix pour maintenir leur place dans Mask Singer. Tous ont eu à lâcher de nouveaux indices pour aider les enquêteurs à en découvrir un peu plus sur eux. De plus, le Corbeau a divulgué aussi quelques indices sur les célébrités, afin d’aider les membres du jury.

Ayant perdu en affrontant le Dragon dans la 1ère manche, la renarde fût éliminée. Elle a donc dû révéler son identité, et tout le monde a découvert Valérie Damidot derrière le costume. Notons que les pronostics la concernant allaient plus vers Ines Reg, il y a quelques jours.

Peu après, c’est au tour du hibou de perdre, face au Manchot et la Pieuvre. Derrière le masque, il y avait la star de la chanson Dave. Cette fois-ci, on peut dire que les enquêteurs ont été particulièrement intuitifs, puisqu’ils l’ont deviné. Un bon point donc pour Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Anggun. Rappelons que tout le monde sur le plateau a été heureux de voir le chanteur Dave.

Des indices et des pronostics pour la suite

Pour la suite de Mask Singer, les cerveaux cogitent et déjà, les enquêteurs ont des soupçons par rapport aux 7 candidats restants. D’après eux, il serait fort possible que la chanteuse Larusso se cache derrière le manchot. Il faut dire que sa prestation de chant avait subjuguée les membres du jury.

Kev Adams semble persuadé que le chanteur de L’Envie d’aimer, Daniel Lévi, soit le robot. Quant au dragon, il pense à l’acteur Laurent Ournac. Jarry lui pense à Linda Hardy depuis la prestation de l’Araignée, qui aurait la même voix que la reine de beauté et comédienne.

En attendant que l’on vérifie tout ceci la semaine prochaine peut-être, il y a eu de nouveaux indices pour faire avancer les enquêteurs et les téléspectateurs fans du programme de TF1.



Concernant le Squelette, les indices dévoilés disent qu’il serait un véritable papa poule qui n’hésite pas à se déplacer avec ses enfants. Cependant, si lui-même n’a pas connu ses parents, il a quand même pu bénéficier de plusieurs figures paternelles tout au long de sa vie. Pour les internautes et les membres du jury, la célébrité pourrait très bien être l’ancien footballeur Djibril Cissé.

A propos de l’Araignée, elle a révélé qu’elle était toujours au top devant les paparazzis, et qu’elle est connue pour avoir fait la Une de nombreux magazines : « Quand on forme un couple médiatique, il faut jouer le jeu. »

A ces nouveaux indices, les internautes ont pensé à l’animatrice de TF1 Karine Ferri, tandis que Jarry semble avoir reconnu Linda Hardy pour sa part. Concernant le Dragon, il a révélé avoir débuté très jeune sa carrière, qu’il a d’ailleurs appris sur le tas et aussi, il aurait les régimes en horreur… Rendez-vous samedi prochain pour en savoir plus.