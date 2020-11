Mask Singer : Les 2 humoristes Kev Adams et Jarry en viendraient-ils aux mains ? C’est super gênant !

Les 2 humoristes présents sur le plateau de “Mask Singer” semblent ne pas s’entendre si bien que çà. D’ailleurs ils en viendraient à se lancer des choses en pleine figure ! Que se passe-t-il donc entre Kev Adams et Jarry ? Explications !

Quand Jarry balance son stylo sur Kev Adams…

C’est chaque samedi que le public de Mask Singer a rendez-vous sur TF1, pour un épisode de la deuxième saison. Au fil des jours, les stars sont éliminées et on commence par se demander qui sera la célébrité gagnante de cette saison. Notons que l’année dernière, c’était l’animatrice Laurence Boccolini qui en était sortie vainqueur, dans un costume de Licorne.

D’ailleurs, cette dernière avait confié au cours d’une interview que la forme de son costume la poursuivait jusqu’à présent, puisque dans la rue, certaines personnes l’appellent encore la licorne. L’animatrice s’est même amusée à demander au journaliste, d’imaginer si elle avait opté pour un costume de cafard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mask Singer TF1 (@masksinger_tf1)

Cependant, il semblerait que tout n’est pas si rose dans Mask Singer. Si en plateau tout le monde a l’air d’être prêt pour la rigolade, tout porte à croire que dans les coulisses de l’émission, ça ne rigole pas autant. En effet, il se pourrait qu’il y ait souvent des frictions entre certains membres du jury, notamment entre Jarry et Kev Adams.

Dans cette émission animée par Camille Combal, il y a 4 jurés, et en plus des 2 humoristes, il y a également Anggun et Alessandra Sublet. Ainsi, on dirait bien que jouer les enquêteurs peut faire naître des tensions dans le groupe, au point de parfois en venir aux mains ?!

C’est ce que laissent supposer certaines séquences, où ceux qui sont censés amuser la galerie en raison de leur métier, plombent l’ambiance du jeu. Le problème viendrait du fait que Kev Adams serait plutôt “odieux”, et que son aîné Jarry, se contente de jeter l’huile sur le feu.

Si tous les journaux parlent de bagarre entre les 2 trublions, c’est parce que dernièrement, Jarry aurait balancé un stylo à la figure de Kev Adams, et que ce dernier l’aurait reçu en pleine face.

Second degré ou réelle embrouille ?

Après ce geste plutôt violent de l’humoriste, Jarry a immédiatement présenté ses excuses, prenant l’acteur dans ses bras : « je ne pensais pas qu’il te toucherait ! » Si le public s’est dit que c’était de la comédie et que tout le monde a bien ri, il se pourrait que Kev Adams soit le seul qui n’ait pas apprécié ce comportement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mask Singer TF1 (@masksinger_tf1)

D’ailleurs, il semblerait que ce dernier boudait sur le plateau de Mask Singer et qu’il a même demandé à ce que la scène soit coupée au montage. Alors qu’il a été questionné à ce propos dans une interview, Jarry a expliqué que ce n’était pas une véritable embrouille : « On se connaît bien maintenant, et on sait que l’on peut se titiller… Même si certains ont dit que Kev Adams avait mal pris le fait que je lui avais lancé un crayon au visage, c’est faux. Kev est un vrai gentil, et s’il s’était vexé, je lui aurais jeté un deuxième crayon dessus ! »

Ainsi, les fans des 2 artistes peuvent se rassurer… Il n’était pas vraiment question de bagarre dans Mask Singer, mais de ce qui s’apparente à de l’amour vache entre les 2 humoristes. Le public avait donc raison d’être hilare, même si cela semble plutôt violent.

Malgré tout, les 2 trublions prennent au sérieux leur rôle d’enquêteurs et s’échinent chaque soir aux côtés d’Alessandra Sublet et d’Anggun, à deviner l’identité des célébrités masquées. Notons que la fin approche à grands pas, et jusque-là, il y a eu de belles surprises derrière les magnifiques costumes.