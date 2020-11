Mask Singer : les secrets de Liane Foly pour ne pas être reconnue par le jury !

Qui a dit que l’important c’était de participer ? Liane Foly a avoué avoir pris très au sérieux sa participation à la saison 2 de l’émission Mask Singer.

En off, dans l’after de l’émission elle s’est confiée au micro du présentateur Camille Combal sur tous ses petits trucs et astuces personnels pour que personne ne la reconnaisse sous son masque.

Liane Foly et Djibril Cissé éliminés de Mask Singer

Samedi 7 novembre, c’était la fin de la partie pour l’ex-footballeur Djibril Cissé et la chanteuse et interprète de l’emblématique “On a tous le droit”.

Et alors que Djibril a cette fois-ci eu du mal à se cacher sous son costume de Squelette, Liane Foly et son costume de Pieuvre a énormément fait douter les membres du jury, et Anggun, Alessandra Sublet, Kev Adams et Jarry ont eu plus de mal que prévu à relever le défi.

Après son élimination en off du plateau, l’emblématique chanteuse a accepté de répondre à quelques questions de Camille Combal.

Et lorsque l’animateur de Mask Singer lui a demandé les raisons de sa participation à l’émission, Liane n’a pas hésité une seule seconde : » J’ai adoré la première saison et quand on m’a proposé, j’ai dit oui tout de suite ! » a-t-elle déclaré au micro de Camille Combal.

La chanteuse a aussi avoué adorer le concept du « mystère à élucider” et avoue avoir pris un malin plaisir à chercher les indices pour trouver “qui se cache sous le masque” lors de la saison 1.

Les astuces de Liane Foly pour garder son identité secrète !

Éviter d’être démasqué, ça demande beaucoup de travail et pour Liane Foly, c’était loin d’être une promenade de santé !

Et oui, il faut avouer que la chanteuse est loin d’avoir une voix commune susceptible de passer inaperçue. Elle a donc été obligée de transformer son timbre de voix pour interpréter les chansons lors de ses performances : un exercice difficile, mais extrêmement challengeant pour une artiste de son niveau.

Au-delà de “maquiller” sa voix, l’emblématique chanteuse de 57 ans a également travaillé sur sa gestuelle.

En effet la manière de bouger permet souvent d’identifier si, sous le masque, se cache une femme de 20 ou plutôt de 50 ans. Cependant, Liane Foly a réussi à la jouer très fine et a complètement déboussolé les membres du jury.

« Donc ils oscillaient, et l’ont dit à chaque fois, sur le fait de savoir si j’étais une femme de 20, 30, 40 50 ou 60 ans. Ils étaient paumés aussi parce que la façon dont je bougeais pouvait aussi les planter »

Et sa technique a plutôt bien marché, car Kev Adams a été le seul membre du jury à découvrir qui était caché sous le masque.

Comble de la “supercherie”, la chanteuse est même allée jusqu’à changer de parfum pour tromper les membres de l’équipe : « Évidemment, depuis des années je connais tous les gens qui travaillent sur les plateaux et donc j’ai poussé le vice jusqu’à changer mon parfum. Car mon parfum, ils le connaissent entre 1000 et disent ‘Ah tiens ça sent Liane !’. Alors j’en ai trouvé un qui est à l’opposé de ce que je pourrais mettre dans la vie et je m’en suis aspergée à chaque fois », a-t-elle déclaré à Camille Combal.

Une stratégie bien rodée, mais qui n’aura pas suffi ! Pour savoir qui remportera Mask Singer, rendez-vous samedi prochain sur TF1 !