Mask Singer : Quelle star se cachait derrière le costume du squelette ?

TF1 qui n’a pas arrêté de surprendre ses téléspectateurs a mis sur pied en novembre 2019, l’émission Mask Singer présentée par Camille Combal. Alors que ce programme existe seulement depuis un an, il a commencé à gagner en notoriété auprès des français et plusieurs téléspectateurs sont curieux de savoir qui se cache derrière le costume du squelette dans cette nouvelle saison.

Quelle est la célébrité qui se cache derrière le squelette ?

Mask Singer connaît un véritable succès depuis qu’il a été mis sur pied par la chaîne leader. Après la première édition qui a marqué les téléspectateurs de TF1, Camille Combal est de retour sur le petit écran avec son équipe depuis le 17 octobre dernier. Alors que deux célébrités sur douze ont déjà été démasquées, l’émission continue d’avoir une grande ampleur. On a assisté au démasquage de Frédérique Bel qui se cachait derrière le costume de la bouche et Laure Manaudou qui était derrière le costume du loup. Toutefois, Télé Star a décidé de révéler la personnalité qui se trouve derrière le squelette. Pour aider les fans de Mask Singer à deviner son identité, TF1 avait déjà donné quelques indices sur son compte Twitter concernant celui qui arbore le masque du squelette. Pour ce faire, la production de cette émission avait révélé ce qui suit « Vous me voyez très souvent tiré à quatre épingles ». Quoi qu’il en soit, les fans de ce programme sont impatients de découvrir la célébrité qui se cache derrière le spectaculaire costume du squelette.

Curieux de savoir qui se cache derrière ce costume, les internautes ont fait leur petite enquête. Toutefois, il s’avère que ce dernier soit un habitué de la scène médiatique. De plus, son papa possédait un magasin de vêtements qui aurait fait de lui un passionné de la mode. Au cours de sa prestation, les enquêteurs de l’émission lui auraient demandé s’il a déjà remporté des médailles dans le domaine du sport et ce dernier aurait répondu « En métal et en chocolat ». Les trois enquêteurs se sont lancés dans les propositions. Alors que Kev Adams pense qu’il s’agit d’Adil Rami, Jarry pour sa part propose Yannick Noah et Alessandra Sublet pense plutôt qu’il s’agit de Claude Makélélé.

Les internautes et Télé Star pensent qu’il s’agit de Djibril Cissé

Bien que le nom de l’ancien international français Djibril Cissé ait néanmoins été évoqué au passage par les enquêteurs, les internautes semblent être unanimes sur le fait qu’il s’agirait de l’ex-attaquant de l’équipe de France. De son côté, Télé Star s’est également penché sur le célèbre footballeur de l’AJ Auxerre. Si on s’en tient aux propositions de la majorité d’internautes, Djibril Cissé serait celui qui se cache derrière le costume du squelette. Toutefois, les fans de cette émission sont impatients de découvrir la réponse dans la prochaine diffusion de l’émission sur TF1.

L’émission de Camille Combal ne laisse personne indifférent. Il s’agit de douze personnalités en compétition arborant des costumes impressionnants dont l’identité resté mystérieuse aux autres participants, enquêteurs, public et présentateur. Toutefois, les compétiteurs peuvent être des chanteurs, animateurs, sportifs, hommes politique, humoristes et bien d’autres qui sont appelés à s’affronter en chantant des musiques populaires. Après chaque prestation, les enquêteurs interrogent la personnalité en question afin de découvrir son identité alors que ce dernier est appelé à changer sa voix au moment de répondre aux questions. Pour ce qui est de cette nouvelle saison, les téléspectateurs ont assisté à de nombreuses innovations. En attendant de savoir qui est derrière le costume du squelette dans les prochains épisodes, les fans de Mask Singer qui sont heureux de retrouver leur émission préférée chaque fin de semaine, vivront un autre moment fort de ce programme ce vendredi.