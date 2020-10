Mask Singer, un scandale serait-il en train de naître ? Deux chroniqueurs de TPMP pensent que le jeu est scénarisé !

A chacun ses préférences dans les programmes télévisés. La nouvelle saison de Mask Singer présentée sur TF1 a démarré la semaine passée, et certaines personnes ne sont pas convaincues. C’est le cas de 2 chroniqueurs de Touche pas à mon Poste, qui pensent que tout est orchestré.

Une 2e saison qui commence bien pour Mask Singer

La saison 1 de Mask Singer a très bien marché en 2019, comme l’ont prouvé les audiences. Cette émission qui est repartie cette année pour une 2e saison, promet également de faire un carton. Le principe est simple, il s’agit pour un jury, de parvenir à deviner les célébrités qui sont déguisées avec de magnifiques costumes, et qui viendront pousser la chansonnette devant eux et un public.

A propos du jury, il n’a pas changé depuis la 1ère saison, et est composé de Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry. A la présentation de Mask Singer, on retrouve Camille Combal, qui fait doucement ses armes sur la chaîne. On se rappelle qu’en 2019, c’est l’animatrice Laurence Boccolini qui avait gagné l’aventure. Elle était cachée derrière un costume de Licorne.

Le vendredi 16 octobre 2020, Mask Singer saison 2 a donc débuté, et il y a eu déjà 2 éliminations. Il s’agit de la bouche géante et du loup. Dans les costumes, on retrouve respectivement l’actrice Frédérique Bel et la nageuse Laure Manaudou.

En attendant vendredi prochain, les suppositions vont bon train sur les réseaux sociaux, surtout que beaucoup semblent avoir trouvé la personne cachée derrière la renarde. De même, des surprises ont été annoncées, et on sait déjà qu’il y aura une star internationale parmi les personnalités masquées cette année.

Malgré tout, il y a des personnes qui pensent que l’émission n’est pas si transparente. Invitée sur Touche pas à mon poste, Frédérique Bel a été confrontée malgré elle à 2 chroniqueurs de TPMP clairement hostiles au programme.

Pour 2 chroniqueurs de TPMP, Mask Singer est truqué… Voilà !

C’est en la présence de Frédérique Bel, que Cyril Hanouna et ses Chroniqueurs ont évoqué l’émission Mask Singer ainsi que l’élimination de leur invitée. En ce qui la concerne, Frédérique Bel a affirmé sur le plateau de C8, n’avoir aucun regret par rapport à son élimination. Pour l’actrice, ce fût même une très belle expérience qu’elle n’oubliera certainement pas de sitôt.

Cependant, certains des chroniqueurs de Touche pas à mon poste étaient clairement hostile au programme Mask Singer. Il s’agit principalement de 2 chroniqueurs de l’équipe : Jean-Michel Maire et Gilles Verdez.

Le 1er qui a apparemment un sérieux problème avec l’émission, a clamé qu’il aurait préféré : « avoir des vers solitaires plutôt que de regarder l’intégralité de la saison ». Loin de s’arrêter là, Jean-Michel est allé jusqu’à insinuer que Frédérique Bell avait intégré le casting seulement pour de l’argent.

Quoique l’on pourrait bien se demander le mal qu’il y aurait à intégrer un casting pour cette raison, l’actrice s’est quand même défendue face à ces insinuations de l’ancien reporter de guerre.

Quant à Gilles Verdez qui est connu pour être le chroniqueur de Touche pas à mon poste le plus virulent, avec un caractère entier, il a affirmé que l’émission Mask Singer était belle et bien truquée. Selon le journaliste sportif, il aurait mené des investigations qui prouvent que les éliminations étaient prévues d’avance.

D’après lui, chaque candidat de Mask Singer avait signé un contrat d’une durée plus ou moins longue, selon leur disponibilité. Frédérique Bell a démenti aussitôt ces propos, affirmant qu’elle n’était aucunement au courant de ces allégations… Qui dit vrai dans cette affaire ? On ne saura peut-être jamais !