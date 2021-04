Masque maison pour purifier la peau : découvrez ces ingrédients magiques que vous possédez

Pour réaliser un masque purifiant, il suffit de piocher quelques ingrédients dans votre placard ou encore votre réfrigérateur. Grâce au site Femina, nous avons pu découvrir cette recette sympathique et proposée par le docteure Fabienne Millet. Dans les centres commerciaux et les pharmacies, il y a de nombreux soins, mais l’usage n’est pas toujours respectueux de votre organique. En effet, les substances chimiques sont souvent présentes, ce qui s’avère être problématique.

4 ingrédients pour votre masque purifiant incroyable

Vous n’êtes pas contraint de vous lancer dans des recettes très complexes puisque les plus simples sont souvent les meilleures. Vous aurez donc besoin de quatre ingrédients et il y a de grandes chances pour qu’ils soient rangés dans vos placards ou votre réfrigérateur. Il est préférable de sélectionner des références issues de l’agriculture biologique pour être certain de respecter à la fois votre peau et la planète.

Vous devez prendre une banane, mais il est possible de la remplacer par un avocat de préférence bien mûre .

. Le miel sera aussi le bienvenu, s’il est crémeux, il sera beaucoup plus facile à mélanger, ce qui s’avère être très pratique.

Un yaourt au lait entier est également indispensable pour la préparation de ce masque maison pour purifier votre peau.

Le dernier ingrédient pourra être trouvé sur le Web, il s’agit de l’huile de macadamia qui permettra d’apporter de la douceur à votre peau et de l’hydratation. Lorsque vous avez pu réunir tous les ingrédients, il est l’heure de passer à la recette et vous aurez besoin d’un seul contenant. Ce dernier permet de verser tous les produits cités, mais n’oubliez pas que ces masques conçus à la maison n’ont pas de conservateurs. Par conséquent, il faut les utiliser immédiatement, vous ne pourrez pas les conserver.

Il faut alors préparer la quantité la plus adaptée, car il est déconseillé de conserver le surplus même une journée. Cela est valable pour l’ensemble des cosmétiques que vous pouvez préparer à la maison en récupérant des recettes sur Internet. Pour que la préparation soit facile à utiliser, pensez à bien écraser la banane comme nous allons l’expliquer dans la suite de cet article.

La préparation de ce masque purifiant fait maison

Il faut une cuillère à café de miel crémeux, la même quantité pour la banane qu’il faut réduire de préférence en purée et sans grumeaux. La cuillère à café de yaourt entier peut aussi être ajoutée lorsque vous avez une préparation beaucoup plus onctueuse. Lorsque cette dernière a la bonne texture, ajoutez la même quantité d’huile végétale de macadamia et mélangez jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser un petit mixeur notamment pour supprimer tous les grumeaux puisqu’ils seront problématiques pour l’application.

Lorsque le masque fait maison est prêt, c’est l’heure de le déposer sur votre visage et laissez-le de préférence pendant 30 minutes pour que la peau puisse bien absorber tous les nutriments. Rincez enfin la peau avec de l’eau tiède, en enlevant tous les résidus. Vous pourrez constater que votre peau est beaucoup plus douce, cela est possible grâce à l’huile de macadamia qui fait clairement des miracles. Le site vous propose même une petite astuce pour avoir un visage encore plus sympathique.

Il est possible d’acheter dans le commerce des compresses d’eau florale ou à la lavande bio. Cette dernière a un pouvoir purifiant qui est très efficace. Vous pouvez ainsi l’appliquer sur l’ensemble du visage en faisant en sorte de ne pas vous approcher trop près du contour des yeux.