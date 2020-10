Mathieu de « L’amour est dans le pré » : la révélation choc autour de sa maladie !

Mathieu, le sympathique éleveur de taureaux de « L’amour est dans le pré 2020 » s’est confié sur sa maladie à ses 2 prétendants. Une maladie qui lui a couté une belle relation dans le passé…

Mathieu se retrouve face à ses 2 prétendants et avoue tout

À l’occasion de l’émission diffusée ce lundi 28 septembre, l’agriculteur de 44 ans a reçu dans sa propriété les 2 prétendants qui avaient fait chavirer son cœur lors du speed dating. Deux jeunes hommes aux personnalités assez différentes, mais qui promettent une saison riche en rebondissements.

D’un côté, on retrouve Alexandre, 24 ans, une jeune cavalier d’entrainement que l’on découvre comme quelqu’un d’assez timide à première vue, et de l’autre Johnny, 31 ans, professeur des écoles et plus extravertie.

Les premiers moments partagés entre les 3 hommes se sont plutôt bien passés, même si le jeune Alexandre est davantage sur la réserve malgré l’intérêt très clair que porte Mathieu à son égard.

L’agriculteur de 44 ans a d’ailleurs parfois du mal à cacher sa petite préférence pour le jeune cavalier, mais il met tout en œuvre pour traiter ces 2 prétendants d’égal à égal et assurer une bonne cohésion de groupe.

Très rapidement il a souhaité aborder un thème délicat qui fait partie intégrante de sa vie : sa maladie.

Sa maladie lui coûté sa relation avec son ex-partenaire

Alors que la première rencontre s’était extrêmement bien passée lors du speed-dating et que le séduisant et sympathique Mathieu recevait ces 2 prétendants dans sa ferme, il a rapidement souhaité aborder un sujet personnel qui lui tenait à cœur.

À l’occasion d’une sortie au lac il s’est confié à ses 2 convives sur sa dernière relation qui s’est assez mal terminée à cause de sa maladie.

Porteur du gène de Cadasil, il est atteint d’une pathologie cardiovasculaire qui entraine à l’occasion des mini-AVC et il a également révélé que lors de son inscription à l’émission « L’amour est dans le pré », celui-ci était encore en couple avec son ex et venait tout juste d’apprendre qu’il était atteint de cette maladie. Une maladie qui a la longue peut rendre le patient dément.

À l’annonce de sa maladie, son partenaire de l’époque n’avait pas voulu cacher ses sentiments et son appréhension. Pour lui, le fait que Mathieu soit atteint de cette maladie signifiait que leur relation allait être difficile à mener de front malgré leurs 2 ans de relation : “Il m’a dit que si j’étais malade, ça ne pourrait pas le faire.”

Le soir même, alors qu’il surfait sur internet, Mathieu est tombé par hasard sur une pub pour le casting de L’amour est dans le pré. Au vu de la réaction de son partenaire, au bord de la rupture et sous le coup de l’énervement et de la frustration, l’agriculteur de 44 ans a donc décidé de tenter sa chance et de s’inscrire à l’émission.

Conscient que sa maladie va être compliquée, Mathieu garde le moral

D’un naturel optimiste, le charmant agriculteur n’a pas cherché à enjoliver sa maladie. Il a conscience que même si aujourd’hui tout va bien, ou du moins du mieux possible, sur le long terme, sa maladie va être plus dure à gérer : “Elle ne finira pas en rigolade, ma maladie” finit-il par annoncer à ses 2 prétendants.

Il a d’ailleurs déclaré tout faire pour repousser le moment fatidique où la démence allait finir par se déclarer et espère que d’ici là, un traitement efficace aura vu le jour et pourra améliorer sa condition et son quotidien.

En attendant, le séduisant agriculteur a décidé de profiter de la vie au maximum, et espère encore rencontrer l’amour et un partenaire qui l’accompagne au quotidien et le soutienne dans son projet de devenir papa.

À l’annonce de sa maladie, les prétendants n’ont pas réagi de la même manière. Alors que Johnny est finalement resté très silencieux, Alexandre n’a pas hésité à poser des questions et a cherché à en apprendre plus sur le quotidien de Mathieu.

« Tu vis différemment. Je me recentre plus sur le quotidien et étrangement, mes journées passent moins vite. La vie, c’est profiter des gens qu’on aime, aimer, admirer des choses simples… Je lui parle parfois, à la maladie, c’est devenu ma copine » a déclaré le charmant éleveur de taureaux.

Les 2 hommes ont donc partagé un moment tendre et plein d’empathie à l’occasion de cet épisode qui a fait des records d’audience (3,61 millions de téléspectateurs). Un moment qui laisse présager le meilleur pour leur futur.