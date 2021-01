Mathieu et Alexandre (L’amour est dans le pré) font une très grosse annonce, regardez les images !

Cette fin de saison de L’amour est dans le pré aura tout simplement été incroyable en cette année spéciale. En effet, même l’animatrice de M6, Karine Le Marchand, a été émue aux larmes dans sa propre émission de télé-réalité.

L’amour est dans le pré : une première annonce de Mathieu et Alexandre qui a ému aux larmes tous les téléspectateurs !

Si vous avez regardé la saison de L’amour est dans le pré cette année, alors vous avez probablement eu besoin de beaucoup de mouchoirs lors de la dernière émission de la saison. En effet, on a pu voir les deux hommes faire une très grosse annonce que personne ne s’attendait à voir : et pour cause, cela n’avait même jamais été fait avant eux.

C’est pendant l’émission que Karine Le Marchand a en effet lu une lettre dont elle se souviendra toute sa vie : elle comprenait que pour la toute première fois après plus de 10 ans de son émission fetiche, elle allait enfin voir un couple de deux hommes s’unir pour le meilleur et pour le pire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par « l’amour est dans le pré » S15 (@mathieu.et.alexandre)

Si la date du mariage n’avait pas été annoncée à l’époque, on savait d’ores et déjà que celui-ci allait bientôt se dérouler et tout le monde se demandait par ailleurs si les autres couples de l’émission L’amour est dans le pré allaient bien accepter de venir au mariage des deux hommes, tout comme l’animatrice Karine Le Marchand, qui a de nouveau fait parler d’elle sur les réseaux sociaux avec une bien triste nouvelle : le décès de sa petite chienne ! Mais en ce début d’année, les deux hommes ont fait une nouvelle annonce sur les réseaux sociaux qui a surpris tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire !

Mathieu et Alexandre lancent un live Instagram le premier janvier et bluffent tout le monde !

C’est cette fois-ci sur les réseaux sociaux que les deux hommes ont fait une très grosse annonce pour le 1er janvier 2021, attention aux sensations fortes ! En effet, on sait qu’ils sont très bons amis avec Lucile et Jérôme, et ils ont donc décidé de faire une annonce toute particulière. Les deux tourtereaux, qui devraient se marier le 12 juin prochain comme on l’a découvert récemment, ont d’ailleurs une autre nouvelle à faire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par « l’amour est dans le pré » S15 (@mathieu.et.alexandre)

Alors qu’ils étaient en train de discuter avec Lucile et Jérôme, chez qui ils ont par ailleurs passé un week-end récemment après l’émission, ils leur ont annoncé en effet qu’ils étaient en train de signer pour un nouveau logement pour une nouvelle maison ! Une annonce qui a choqué le couple qui ne s’attendait pas à une telle annonce : c’est en effet très rare qu’un agriculteur décide du jour au lendemain de changer de vie de la sorte !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par « l’amour est dans le pré » S15 (@mathieu.et.alexandre)

On ne sait pas encore exactement où le couple va emménager, mais ce qui est sûr c’est que ce déménagement fait un peu peur à Mathieu. Il a en effet déclaré qu’après avoir vécu quelques années (trois ans pour être plus exact), il était très stressé à l’idée de quitter son logement pour déménager. On ne peut qu’espérer que ce couple ira jusqu’au bout et nous avons d’ailleurs hâte de pouvoir célébrer avec eux les futures images de leur mariage pendant l’été prochain, possiblement dans un moment où la crise du coronavirus ne sera plus d’actualité, qui devrait absolument être grandiose !