Mathieu Kassovitz déconseille à sa fille Carmen d’avoir le bac, les internautes ne comprennent pas ce choix !

Pour un étrange conseil, c’en est vraiment un.

Dans le journal « Le Parisien », dans son numéro du mardi 4 aout 2020, le célèbre Mathieu Kassovitz, a confié qu’il ne conseille pas du tout sa fille Carmen âgée de 18 ans de passer le bac. Il est rare, d’entendre un père prodiguer une telle recommandation à l’endroit de sa fille.

C’est d’autant plus étonnant dans la mesure où le père se trouve dans le monde du cinéma et la fille marque également ses pas dans ce même univers. Dans cette même édition du Parisien, le père acteur, persiste et signe que sa fille commence vraiment dans le monde de la danse, la musique, et il voit bien que ça marche, mais pour être actrice a-t-il dit, je ne lui conseille pas d’avoir le bac.

Pourtant, comme début, Carmen brille déjà dans la web-série Stalk de France.tv/Slash. On voit déjà la fille de Mathieu Kassovitz dans le générique de ce film. Toutefois, l’idée de voir sa fille décrocher ce premier diplôme ne plait pas du tout à Mathieu Kassovitz. Oui, ce cinéaste français considère cette prohibition dressée contre sa fille de passer le bac, comme une véritable guidance paternelle. D’ailleurs, Carmen ne voit pas la chose de cet œil, elle ferait de son mieux pour l’avoir, par le biais des cours à distance, et le père a déjà été mis au courant. Kassovitz, l’a déclaré lui-même au quotidien « Le Parisien », qu’il n’arrive pas à convaincre sa fille et qu’elle n’en fera qu’à sa tête, et passera toujours cet examen envers et contre lui.

Mathieu Kassovitz est le père de 3 enfants. Il y a, l’ainée, Carmen âgée de 18 ans qui est née de l‘union avec Julie Mauduech. Viennent ensuite Ava et Max eux, issus de son mariage avec Aurore Lagache. La fille ainée éprouve une affection plus étroite vis-à-vis de Kassovitz, c’est la raison pour laquelle elle décide de passer le confinement avec lui. Vu l’attachement et l’amour particuliers de Carmen pour son père, il est invraisemblable de penser une telle décision émanant de Mathieu Kassovitz. Le fait de devenir actrice ne demande-t-il pas le bac ?

Autres nouvelles sur Mathieu Kassovitz : le projet ambitieux.

Par ailleurs, cet illustre personnage de film, fait aussi savoir aux cinéphiles, de la future production en salle noire du film « La haine ». Et cela pour la célébration du 25e anniversaire de ce film. Aussi, ce même film connaitra-t-il une nouvelle version, cette fois-ci, plus sur écran, mais sur les planches. En effet, il sera reproduit sous forme de théâtre au Zénith vers fin 2021 en version Comédie musicale, selon Mathieu Kassovitz. « La Haine » sera jouée et interprétée par les mêmes acteurs sur le cinéma ainsi que d’autres nouveaux comédiens. Il qualifie de projet ambitieux cette perspective de production verticale du film « La haine ». Mathieu Kassovitz déclare qu’une grande équipe théâtrale l’a contacté. Cette équipe voudrait passer des Roméo et Juliette qui est reproduite tous les ans dans les salles de théâtre. Le choix de cette équipe tombe sur « La haine » d’où la production sous forme de théâtre de ce film en décembre 2021.

Nous attendons donc deux choses de la part de la famille Kassovitz. La fille Carmen va-t-elle tenter de mettre en poche ce billet d’entrée à la porte de l’université ? Ceci contre le gré de Mathieu Kassovitz. Et d’un ! Le projet ambitieux de comédie musicale échafaudé par Kassovitz et prévu fin 2021 aura-t-il vraiment lieu ? Et de deux !