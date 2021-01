Mathieu (L’amour est dans le pré) : c’est une vraie catastrophe, un de ses proches est hospitalisé à cause du coronavirus !

De plus en plus de personnalités se trouvent touchées par la COVID19, et le moins que l’on puisse dire c’est que ce virus n’a pas fini de faire parler de lui ! La dernière information en date concerne cet ancien candidat de L’amour est dans le pré, Mathieu, pour qui rien ne va plus ! En effet, on a pu apprendre qu’il avait été indirectement touché par le coronavirus, par l’intermédiaire d’un de ses proches.

Aujourd’hui, comme on peut le voir, la plupart des français connaissent des personnes qui ont été touchées par cette terrible maladie, et malheureusement certains d’entre eux ne se relèvent jamais de cette terrible maladie malgré le fait que le vaccin ait été trouvé.

Malgré le fait que le vaccin pour le coronavirus ait été délivré et que la campagne de vaccination en France ait commencé depuis plusieurs semaines, on trouve de plus en plus de français victimes de cette terrible maladie, et certains ne se privent pas de ce fait pour vivement critiquer le gouvernement qui ferait de très mauvais choix !

En effet, depuis maintenant plusieurs mois, les lieux culturels sont restés fermés, mais c’est également le cas pour d’autres établissements comme par exemple les restaurants ou encore les bars qui souffrent de leur fermeture. Bien que certains arrivent tant bien que mal à survivre en proposant de la livraison à emporter, on imagine que certains anciens candidats de L’amour est dans le pré ont également dû adapter leur activité face à la situation.

Il y a tout juste quelques heures, c’est l’ancien candidat Mathieu, de la saison 15 de L’amour est dans le pré, qui s’est exprimé sur le sujet. Il n’a pas été victime de la COVID19, mais en revanche sa sœur l’a bel et bien été et son état est très grave : elle est à ce jour hospitalisée et ses jours pourraient très bien être en danger si la situation empire dans les prochains jours à venir !

Mathieu (L’amour est dans le pré) : il balance tout, le coronavirus pourrait bien emporter sa sœur si la situation s’aggrave !

C’est sur son compte Instagram que l’ancien candidat de L’amour est dans le pré a décidé de s’exprimer sur cette situation terrible. En effet, il a déclaré que sa sœur avait été diagnostiquée positive au coronavirus et qu’elle était actuellement hospitalisée. Souhaitant rendre hommage à Noémie dont il est très proche, les internautes se sont empressés de commenter la publication de Mathieu.

En effet, Mathieu et Alexandre faisaient partie des couples les plus appréciés dans L’amour est dans le pré, et leur histoire a complètement bouleversé les français qui n’en croyaient pas leurs yeux. Le couple a fait des ravages sur les réseaux sociaux, même si certains téléspectateurs n’ont pas apprécié de voir les deux jeunes hommes s’embrasser pendant le tournage de l’émission.

Il faut dire qu’en faisant une demande de mariage pendant la dernière émission de L’amour est dans le pré, même Karine Le Marchand s’est mise à pleurer pendant la dernière émission : il n’en a pas fallu plus pour que les téléspectateurs en fassent de même ! Depuis ce jour, tout semblait sourire au couple qui avait même prévu de se marier prochainement. Devant cette tragédie, espérons que les projets du couple ne soient pas remis en cause !