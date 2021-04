Mathilde Tantot dévoile une partie de son intimité, les internautes sont sous le charme

Les fans semblent apprécier les clichés postés par Mathilde Tantot, qui n’hésite pas à dévoiler une partie de son intimité tout en gardant une part de mystère. Celle qui propose aussi une marque de maillots de bain se dévoile cette fois aux côtés de sa soeur avec notamment un corset. Si vous pensez que ce dernier n’est pas à la mode, sachez que vous vous trompez. En effet, vous pouvez le porter comme un sous-vêtement ou encore en l’associant à un jean avec une chemise.

Mathilde Tantot se dévoile avec un corset très sympathique

Il y a quelques jours, Mathilde Tantot proposait un cliché de son postérieur qui a largement pu faire succomber tous les internautes. Ces derniers sont nombreux à la suivre notamment sur Instagram et c’est aussi le cas de sa soeur. Vous avez donc pu découvrir le corset, l’un est vert et l’autre est blanc. Ce produit présente plusieurs avantages, car il vous permet de galber la poitrine sans porter des bretelles.

De plus, le corset revient à la mode, il est alors porté comme un sous-vêtement à part entière .

. Il structure aussi la taille en vous permettant de gommer quelques imperfections si vous le souhaitez.

Il peut être porté de différentes manières, cela dépend du style que vous souhaitez, mais le corset est souvent associé à une chemise.

Si vous suivez les deux soeurs, vous savez que les clichés sont souvent nombreux et elles n’hésitent pas à dévoiler une partie de leur intimité pour le plus grand bonheur des fans. Ce sont donc près de 14 millions de personnes qui ont tendance à suivre les jumelles sur les réseaux sociaux. Certes, elles proposent des photos très spécifiques, mais elles sont aussi à la tête de la marque Khassani Swimwear et si vous cherchez des maillots de bain pour l’été prochain, vous avez clairement frappé à la bonne porte.

En effet, leurs maillots se démarquent clairement de la concurrence en sublimant la silhouette et les coutures sont spécifiques, cela permet d’avoir un design très sensuel. De plus, les couleurs sont nombreuses, vous n’aurez aucune difficulté pour les associer à votre humeur au cours du prochain été. Sachez que la marque possède son propre compte Instagram, cela vous permettra de découvrir les différentes options.

Des maillots de bain colorés pour l’été

Après un hiver assez morose et une année difficile, l’été sera sous le signe de la couleur. Vous ne pourrez donc plus vous passer de ces maillots de bain proposés par Mathilde Tantot et sa soeur. Sur le compte Instagram en question, vous pourrez découvrir les nombreuses déclinaisons, les couleurs, les formes. Si certains sont classiques, d’autres sont très échancrés, ils mettent alors votre silhouette en avant. Vous aurez par exemple un bandeau pour la poitrine avec un anneau qui permet de sublimer cette partie de votre corps.

Pour le bas, les formes sont très échancrées, vous pouvez avoir des ficelles très fines qui limitent clairement les marques du bronzage. Ces dernières sont souvent insupportables, c’est pour cette raison qu’il faut adopter des maillots de bain minimalistes, vous n’aurez donc pas ces marques disgracieuses qui se dévoileront dès que vous porterez un débardeur par exemple. Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, optez pour le compte Instagram, vous ne serez pas déçu.

Pour avoir d’autres photos de Mathilde Tantot et de sa soeur, vous avez aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux. Pauline n’hésite pas non plus à prendre la pose avec différentes tenues parfois très sympathiques, les fans adorent !