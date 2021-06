Matt Pokora balance tout, ce message poignant qu’il envoie à tous les papas du monde avec son fils Isaiah

Depuis le début de la crise sanitaire, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que le chanteur français mythique Matt Pokora allait pouvoir être aussi présent dans les médias et sur les réseaux sociaux. En effet, dès les premières semaines de la crise, le chanteur français avait pu prendre la parole pour pouvoir interpeller directement le président de la république Emmanuel Macron, lui demandant ainsi de faire le nécessaire pour la culture et pour les salles de spectacles. En effet, les intermittents se sont retrouvés du jour au lendemain dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir travailler. Une situation assez catastrophique que des millions de personnes ont été contraintes de vivre malheureusement.

Dans ses prises de parole, on avait clairement pu comprendre que Matt Pokora n’était pas le seul visé, mais qui s’inquiétait plutôt pour toute son équipe avec qui il a l’habitude de travailler et qui est dans le besoin si elle n’a pas de travail au quotidien, notamment avec des concerts qu’il devait organiser. Alors que le fameux Pyramide Tour devrait se dérouler pendant la crise sanitaire, Matt Pokora a malheureusement été contraint à l’époque de tout annuler ou de reporter certaines dates. Mais malheureusement, le destin en aura voulu autrement et le chanteur a donc décidé de s’adapter à la situation de la plus belle des façons.

En effet, il se trouve que ces derniers mois, fatigué de ne pas pouvoir organiser un vrai concert avec son public, Matt Pokora a pu prendre une décision vraiment radicale qui allait tout changer…

Matt Pokora en concert live stream : précurseur avant le concert test d’Indochine ?

Alors que ces derniers jours, on a pu découvrir contre toute attente que plusieurs milliers de personnes ont eu la chance d’assister au concert du groupe français Indochine, cela n’a pas plu à certains français qui auraient clairement préféré pouvoir voir un nouveau concert exclusif de Matt Pokora. Mais ces derniers vont devoir être très patients, car il se trouve que toutes les statistiques ne sont pas encore disponibles et elles devraient pouvoir permettre de prendre plus de décisions en ce sens de la part du gouvernement d’Emmanuel Macron.

Néanmoins, on a pu apprendre que Matt Pokora avait pu anticiper les choses : il a prévu par le passé de réaliser un concert en live stream pour ses nombreux fans. Une occasion unique pour le chanteur français de pouvoir montrer qu’il était encore proche de ses fans, même si d’autres sujets lui sont aussi chers, comme par exemple la famille. Il a pu le prouver une nouvelle fois sur les réseaux sociaux avec une déclaration assez choquante.

Matt Pokora dans la tourmente, il met les choses au clair en partageant un moment de vie avec son fils Isaiah

Alors que le chanteur français est violemment critiqué de toutes parts pour pouvoir accorder trop d’importance à sa carrière et pas assez à sa famille, Matt Pokora a décidé de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, et cela devrait faire vraiment beaucoup de bruit.

Comme vous allez pouvoir le constater sur la photo qu’il a pu diffuser sur les réseaux sociaux, c’est un moment assez unique qu’il a pu partager avec son fils Isaiah qui ne cesse de grandir et de surprendre petit à petit les internautes…