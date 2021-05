Matt Pokora balance tout, il se lance un défi pour pouvoir booster sa nouvelle carrière professionnelle

On savait que Matt Pokora, le célèbre chanteur français, était bel et bien un vrai passionné par son travail artistique. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où il a pu prendre la parole pour pouvoir s’exprimer au sujet de sa carrière et de ses projets pour l’avenir. Mais récemment, il a malheureusement été soumis à beaucoup de difficultés à gérer dans sa vie personnelle. Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a été une véritable catastrophe pour le chanteur, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que Matt Pokora prenne à nouveau la parole pour tout balancer.

En effet, avec une vie aux Etats-Unis loin de la France parfois, et une petite famille qui ne cesse de s’agrandir, on peut dire clairement que Matt Pokora est assez occupé en ce moment. Toutefois, étant assez proche de ses fans et de sa communauté de plus en plus grande, il se trouve que le chanteur Matt Pokora a pu en profiter une nouvelle fois pour communiquer sur des projets assez incroyables, qui devraient donner encore une fois un nouveau souffle à sa carrière.

Comme vous allez pouvoir le constater, il se trouve que le chanteur Matt Pokora n’a pas froid aux yeux : il n’hésite pas à se mettre en danger même s’il faut pouvoir travailler dur sur des projets tous plus dingues les uns que les autres. A l’heure où le chanteur se trouve en grande difficulté, personne n’aurait pu imaginer le voir faire une grosse déclaration comme on a pu l’entendre et la lire sur les réseaux sociaux…

Matt Pokora se lance dans un nouveau projet et n’a pas peur du coronavirus !

Si certains professionnels du spectacle se trouvent complètement dépités récemment, ce n’est clairement pas le cas du chanteur français mythique Matt Pokora qui a pu le montrer une nouvelle fois. En effet, c’est une très grosse annonce qu’il a pu réaliser sur les réseaux sociaux, et celle-ci va faire un bruit assez incroyable.

On a en effet pu comprendre qu’il allait pouvoir monter sur scène pour la première fois dans un tout autre contexte que l’on ne connaissait pas avant de sa part. Ces derniers mois, on a aussi pu le voir sur scène dans un format de concert inédit, en proposant un « live stream » assez incroyable et même très impressionnant à ses plus grands fans. Le succès a vraiment été au rendez-vous, mais le chanteur ne compte pas s’arrêter là, bien au contraire ! En effet, son annonce risque de faire beaucoup de bruit, et on a hâte de voir la suite…

Matt Pokora monte sur scène pour la première fois avec un spectacle assez incroyable

C’est donc une nouvelle carrière de comédien que Matt Pokora a pu annoncer en exclusivité sur son profil Instagram. A l’heure où ce dernier se trouve dans la tourmente avec des concerts qui ont été compliqués et difficiles à organiser, le chanteur mythique en a décidé autrement, et il compte bien le faire savoir.

Comme on a pu le voir dans sa publication, c’est donc dans ce nouveau projet inédit que l’on pourra retrouver le chanteur en tant que comédien, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela devrait faire beaucoup de bruit !