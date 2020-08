Matt Pokora : bientôt le mariage ? Sa femme Christina Milian lui fait une incroyable déclaration d’amour !

La déclaration, en live sur Instagram, a donc beaucoup plus aux fans du couple.

Un été aux mille et une étincelles

C’était en août 2017 que ce couple de stars s’est rencontré à l’Opéra, un restaurant de Saint Tropez. Pour l’actrice de 38 ans, ce fût immédiatement le coup de foudre. Elle raconte que la vue du Strasbourgeois a provoqué des étincelles en elle. Le chanteur ne lui était pas non plus indifférent car il avait déjà le béguin pour elle quand il avait 18 ans. Ils se sont adressés quelques mots puis ont échangé leurs numéros. Durant cet échange, l’interprète de « AM to PM » a réalisé qu’ils étaient des jumeaux d’anniversaire avec le 26 septembre comme date de naissance. « Avec cette découverte, nous avons ressenti une attraction physique incontrôlable et une parfaite chimie entre nous » affirme-t-elle. Dès lors, l’actrice-chanteuse était convaincue que Pokora était son âme sœur et c’était également réciproque. Depuis, ils ont vécu leur idylle à l’abri des regards indiscrets avant d’officialiser leur couple sous les projecteurs des médias.

De passage en France, le couple s’est rendu spécialement à l’Opéra pour célébrer l’anniversaire de leur rencontre. Christina Milian a immortalisé ce jour en déclarant, une fois de plus, sa flamme à son compagnon via son compte Instagram. Cette publication montre un cliché du couple sur la terrasse du restaurant suivi de plusieurs mots élogieux. Elle y exprime sa gratitude envers l’univers pour avoir trouvé la pièce manquante à son puzzle au bon moment de sa vie. Outre son retour sur ces instants magiques, la Cubaine avoue que M. Pokora était sa destinée et qu’elle avait même prié pour rencontrer son âme sœur.

3 ans de parfait amour

Après leur rencontre, le couple a filé le parfait amour sous les yeux ébahis du public et des médias. Pour braver la distance, le chanteur renonce à l’Hexagone et part déménager à Los Angeles pour être avec sa belle ainsi que Violet, la fille de cette dernière et du chanteur The Dream. Pokora affirme avoir réussi à nouer des liens étroits avec sa belle-fille qu’il considère comme la sienne. En septembre 2019, le couple annonce qu’ils attendaient leur premier enfant, un garçon. Le 20 janvier 2020, Isaiah devient ainsi le nouveau membre de la famille Pokora-Milian. Ils forment depuis une famille soudée dont les deux stars sont fières de montrer sur les réseaux sociaux. En effet, le couple partage fréquemment des clichés de leur quotidien avec leurs fans.

Si M. Pokora était connu pour son statut de célibataire avec seulement une poignée d’histoires amoureuses à son actif, Christina Milian disposait, quant à elle, d’un mariage et de plusieurs relations toutes soldées en échec. Malgré ce contraste dans leurs passés, le chanteur a pu concrétiser son envie de trouver la femme idéale et devenir père au côté de Milian. Celle-ci avoue également être épuisée de ses déboires amoureux et a trouvé chaussure à son pied avec le beau Français.

Milian n’est pourtant pas la seule à faire des éloges envers son partenaire sur les réseaux sociaux. A l’occasion des fêtes des mères, le chanteur de 34 ans a également réservé quelques mots doux destinés à la mère de son fils. Dans cette publication, il la remercie pour son courage, son humour et sa combativité car elle est une source d’inspiration pour leur famille.

Malgré leur parfaite idylle, le couple ne s’est pas encore décidé à s’unir par les liens du mariage. Néanmoins, des rumeurs supposant que le couple franchira bientôt le pas ne cessent de circuler dans les médias.