Matt Pokora donne encore plus de détails sur son concert digital tant attendu : les fans ont commencé à commander leur billets il y a quelques heures à peine !

Dès le premier confinement, le chanteur et artiste Matt Pokora avait fait une très grande annonce qui avait énormément déçu ses nombreux fans. En effet, sur les réseaux sociaux, la star est suivie par non moins de 2,8 millions d’abonnés ce qui est plutôt conséquent pour une personnalité française.

Matt Pokora contraint de renoncer à sa tournée du Pyramide Tour : il trouve une solution !

En effet, comme il l’avait d’ores et déjà annoncé il y a plusieurs mois, tous les prochains concerts de sa tournée du Pyramide Tour avaient malheureusement dû être contraints d’être complètement arrêtés. Un drame pour le chanteur français talentueux qui avait alors rempli au complet certaines des salles de concerts où il devait se produire. A l’époque, Matt Pokora avait par ailleurs écrit une lettre au gouvernement en interpellant directement le chef de l’état Emmanuel Macron.

Il n’avait pas été le seul et d’autres personnalités de la chanson française mais également dans le domaine du spectacle comme Jean-Marie Bigard dénoncent la situation dramatique pour les artistes mais également pour tous les intermittents du spectacle. Peu de personnes le savent mais les artistes sont toujours entourés d’une très large équipe auprès d’eux pour préparer les spectacles ou bien pour jouer sur scène avec eux, les habiller, ou encore diffuser les effets de lumière surprenants que l’on peut voir.

Et pour cette tournée, Matt Pokora avait vu les choses en grand avec une tournée énorme qui battait son plein. Avec plusieurs salles déjà bien remplies à craquer, tout souriait à Matt Pokora pour ce Pyramide Tour. Mais si le confinement a mis fin aux représentations, la star a toutefois trouvé un moyen habile de rebondir…

Matt Pokora propose une dernière date de concert du Pyramide Tour avec une configuration inédite et la billetterie est ouverte !

Malgré le fait que nous soyons tous en confinement et que les concerts et les spectacles sont encore interdits, la star de la chanson française Matt Pokora a trouvé un moyen plutôt habile de gérer la situation. Comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux, il est déterminé et ne veut pas renoncer quoi qu’il en coûte ! C’est pourquoi Matt Pokora propose une solution incroyable pour tous ses fans.

Le 8 décembre prochain, les spectateurs qui voulaient se rendre au concert du chanteur pourront alors assister à un concert en “streaming”, c’est à dire en direct derrière un écran d’ordinateur. Le chanteur affirme en effet que les spectateurs ont été privés de concerts alors qu’ils souhaitaient participer à cette grande fête annoncée et gâchée par la crise sanitaire du coronavirus. Matt Pokora a vu les choses en grand et ne veut pas d’une toute petite représentation. Lui et son équipe ont donc durement travaillé pour que cette représentation unique soit bel et bien possible avec tous les danseurs, les musiciens, et les différents effets que l’on s’attendait à voir en concert.

Avec cette grande première en France, le chanteur espère bien faire un carton et on imagine que ce type d’initiative pourrait bien continuer à l’avenir avec d’autres chanteurs qui pourraient en faire de même. Tout juste après avoir fait cette grande annonce sur les réseaux sociaux, Matt Pokora vient d’annoncer il y a quelques heures que la billetterie était d’ores et déjà ouverte et que son concert sera accessible depuis tous les pays du monde en même temps : une première ! Par la suite, on imagine par ailleurs que ce système de spectacle pourrait continuer à distance pour toutes celles et ceux notamment qui ne peuvent pas se déplacer dans les concerts, les théâtres, ou les salles de spectacles.