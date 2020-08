Matt Pokora donne son avis sur un match du PSG… et se met à dos certains internautes !

Ce mercredi 12 août a eu lieu le quart de finale de la ligue des champions entre le PSG et l’Atalanta Bergame.

Le tweet de Matt Pokora provoque les réactions chaudes des internautes

Il est à rappeler que les Parisiens étaient au bord de l’élimination. En effet, ils étaient menés sur un score d’un à zéro jusqu’à la 90e minute de jeu. Mario Palasic avait ouvert le score à la 26e minute de jeu. Marquinhos avait inscrit le but égalisateur. Puis, la qualification en demi-finale a été acquise à la 93e minute par le but libérateur d’Eric Maxim Choupo-Moting.

#EDS Bien pour Paris, la France, mais soyons lucide Atalanta à la rue à part leur pressing pendant 30min et Gomez c’est pas au niveau final 8 de la C1. L’Italie c’est faible cette année leur champion sorti par le 7eme de ligue 1 et Immobile 36buts en serie A c’est dire… — Matt Pokora (@MPokora) August 12, 2020

Dans ce cadre, il est bien connu que Matt Pokora est un amateur de football. Il n’a donc pas manqué de suivre cette rencontre importante, surtout, étant français lui-même. D’ailleurs, il s’est permis de donner son avis après le match sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, il a d’abord félicité les Parisiens. Cependant, il n’a pas pu s’empêcher de relativiser la performance du PSG. Il a ainsi avancé que la victoire du PSG n’était due qu’à la relative faiblesse de son adversaire du soir. Selon lui, les clubs italiens ont été plutôt faibles lors de cette édition.

« Bien pour Paris, la France, mais soyons lucide. Atalanta à la rue à part leur pressing pendant 30 min et Gomez n’est pas un niveau final 8 de la C1. L’Italie c’est faible cette année, leur champion sorti par le 7e de Ligue 1 et Immobile 36 buts en serie A, c’est dire…” a ainsi écrit le chanteur sur son compte Twitter.

Et visiblement, la remarque de Matt Pokora n’a pas été au goût de certains internautes. Ces derniers lui ont ainsi bien répondu sur Twitter, sous forme d’attaques et d’insultes notamment. Certains l’ont critiqué pour avoir minimisé la performance du PSG. On pouvait ainsi lire : « Minimiser les équipes adverses quand on n’est même pas qualifié dans la compétition, bel état d’esprit ».

D’autres, quant à eux, ont préféré s’attarder sur les références musicales du chanteur. En effet, un internaute avait commenté « Continues à faire des chansons, tu ne connais rien au football garçon ». D’autres ont écrit : « Continues de chanter, tu es meilleur » ou bien « Restes sur tes reprises de Claude François stp ».

C'est la soirée des pitres ? Après Domenech on a Matt pokora le danseur de zumba qui vient donner son avis sur le foot maintenant ? Quelle soirée bordel https://t.co/5LlsFulUUK — R (@RaphaDelpiero) August 12, 2020

Au début, le chanteur s’est contenté de ne répondre qu’aux commentaires relatant les faits de jeu du match. Cependant, quand un internaute écrit : « Concentre-toi sur ta musique pour pisseuses de 13 ans ça vaut mieux », il va finalement s’emporter et répondre. « Pour ta maman aussi. T’as oublié y a pas que les jeunes” a-t-il ainsi répliqué.

À noter que Matt Pokora est un supporter de l’Olympique de Marseille

Matt Pokora est bien connu pour être un grand supporter de l’Olympique de Marseille. Son père, ancien footballeur professionnel, lui a visiblement transmis sa passion.

La victoire in extremis des Parisiens a évidemment déçu les Marseillais. Rappelons que l’Olympique de Marseille est jusqu’à ce jour le seul club français à avoir remporté la ligue des champions. Le fait que les Parisiens ne soient qu’à deux victoires de la même performance ne ravit pas tout le monde en France.

En guise d’exemple, le marseillais Eric Di Meco a déclaré à la direction de RMC Sport qu’il ne commenterait pas la finale si le PSG arrivait à ce stade de la compétition. La rivalité entre les supporters des deux clubs est ainsi très poussée. Aussi, les dires de Matt Pokora sur Twitter ne sont-ils que tout à fait naturels en tant que fervent supporter Marseillais.