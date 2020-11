Matt Pokora en deuil : il annonce une terrible nouvelle à ses fans !

C’est une grosse perte pour le monde de la culture française après la disparition du fondateur de LGM Productions qui a produit un nombre important d’artistes en Hexagone parmi lesquels Matt Pokora.

M Pokora affligé après la mort de son producteur

C’est sur son compte Instagram que le chanteur de 35 ans a fait savoir à ses fans qu’il avait perdu un être cher. Âgé de 50 ans, le producteur du mari de Christina Milian est mort le 7 novembre dernier alors que les deux hommes préparaient un projet cinématographique. C’est avec beaucoup de peine que celui qui nage dans le bonheur depuis l’arrivée de son fils Isaiah a annoncé le décès de Cyril Colbeau. Pour lui rendre hommage, il a posté une photo sur un fond sombre et a exprimé sa douleur au travers des mots suivants « Cyril est le premier producteur de cinéma à avoir cru en moi et à vouloir produire un film pour moi ». Après cet hommage à celui qui a cru au chanteur, il a promis de finir ce qu’il avait commencé ensemble.

Voir cette publication sur Instagram 🔋bientôt une grande nouvelle… Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 8 Nov. 2020 à 2 :17 PST

L’amitié de Matt Pokora et Cyril Colbeau remonte à plusieurs années. Après l’annulation de sa tournée, le chanteur de Nos Planètes travaillait sur un autre projet qui l’occupait énormément. Alors qu’il envisageait d’apparaître désormais sur le petit écran en tant qu’acteur, les rêves de Matt Pokora se sont effondrés. Lors d’un entretien avec Télé 7 Jours il y a plusieurs années, il avait expliqué qu’il allait jouer son premier rôle dans un film dont le tournage devait débuter en 2016. En effet, le père d’Isaiah devait incarner le personnage d’un footballeur mais ce projet n’avait malheureusement pas vu le jour. Après avoir appris l’annonce de la disparition de celui avec qui il passait la majeure partie de son temps, M Pokora s’est aussitôt confié aux abonnés de sa page Instagram qui n’ont pas manqué de lui adresser de nombreux messages de condoléances.

Voir cette publication sur Instagram Demain soir dans « spectaculaire » #siondisait Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 2 Oct. 2020 à 10 :18 PDT

Matt Pokora face à un nouvel événement malheureux

Cyril Colbeau-Justin était bien connu dans l’univers culturel français et c’est d’ailleurs pour cette raison que plusieurs personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. On peut citer le réalisateur Dominique Farrugia, l’animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann, le président du directoire de Canal+, Maxime Saada et bien d’autres qui n’ont pas manqué d’énumérer les qualités du regretté. Depuis le début de cette année, Matt Pokora a connu des hauts et des bas aussi bien dans sa carrière que dans sa vie privée. Après avoir passé un premier confinement en compagnie de sa femme et de leur fils, le chanteur était impatient de retrouver son public. En août dernier, l’ancien candidat de Danse avec les stars avait annoncé la triste nouvelle de l’annulation de sa tournée à cause du coronavirus. Il a encore fait parler de lui il y a quelques jours après l’annonce du reconfinement faite par le président français Emmanuel Macron.

Engagé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement français n’a cessé de durcir les restrictions afin de freiner la propagation du virus en Hexagone. Face à cette situation, plusieurs citoyens se sont plutôt insurgés contre les pouvoirs publics pour ce deuxième confinement. De son côté, comme ce fut le cas de plusieurs autres acteurs de la culture à l’exemple de Nicolas Bedos, M Pokora a poussé un coup de gueule après avoir constaté la fermeture des rayons de cultures au sein de supermarchés. Sur son compte Instagram, le chanteur a une fois de plus interpellé la ministre de la culture d’autant plus qu’il estime que la culture courre un grave danger en France depuis le début de cette maladie. Cette année 2020 n’aurait pas été des plus joyeuses pour le mari de Christina Milian qui a connu une succession d’événements malheureux majoritairement causés par la crise sanitaire.