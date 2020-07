Matt Pokora : sa femme Christina Milian l’abandonne ! Les fans sont choqués !

Annonces :

En effet, après cette période de confinement dans leur résidence de Los Angeles où ils en ont profité pour se retrouver, sa belle, Christina Milian doit reprendre le travail. Il faut dire qu’ils ont eu le temps de poser sur les réseaux sociaux ce qui a amené à de belles opportunités, quelques propositions qu’elle ne pouvait pas refuser.

Sa vie « face caméra »

Il se trouve que le site Deadline a annoncé le lancement d’un programme de téléréalité intitulé « What Happens at Home » (ce qui se passe à la Maison) et la participation de Christina Milian et de Matt Pokora.

L’interprète de « From AM to PM » a confirmé, ce 12 mai, l’information sur son compte Instagram et au grand étonnement des abonnés, Matt Pokora ne sera pas au casting du programme !

Christina aurait-elle prévu une télé-réalité en compagnie de son homme sans le consulter avant ? Pas sûr ! Il ne faudra pas longtemps avant que l’interprète de « Elle me contrôle » ne réagisse dès le lendemain. Il publie dans sa story une démentie, non sans une pointe d’ironie : « C’est quoi cette news qui annonce que je vais participer à une émission de téléréalité ? Je sais que tout le monde s’ennuie, mais bon, vérifiez vos sources…FAUX ! ». Voilà qui est dit !

Christina Milian, qui avait déjà été la star d’un programme qui lui était dédié en 2015, « Christina Milian, Turned Up » va de nouveau partager des moments de sa vie, cette fois, en ligne sur Facebook Watch ». La plateforme s’intéressera à ses habitudes quotidiennes, sans filtre et répondra aux questions telles que : « comment vit-elle l’absence de son plat préféré ou encore comment fait-elle pour garder un régime de remise en forme…On la verra notamment s’amuser avec ses enfants, se mettre au jardinage ou les choses à tenter avec l’application TIK TOK.

Pour la star, âgée aujourd’hui de 38 ans, le confinement à été le bon moment pour se retrouver en famille et se concentrer sur les choses essentielles de la vie. Elle a partagé beaucoup de moments de sa vie en se filmant chez elle et se programme tombe à pic… c’est comme une continuation de ce qu’elle fait déjà depuis près de 2 mois.

Une nouvelle aventure sans Matt…

Hormis sa carrière de chanteuse et d’actrice (elle apparaît en 2019, dans un film sur Netflix, « Falling Inn Love », la maman de Violet et Isaiah sont également femmes d’affaires. Elle possède des parts d’une société de spiritueux Viva Diva Wines et d’un food truck Beignet Box. Bien qu’elle soit une femme comblée en amour comme en affaire, il semble que Matt Pokora va devoir la laisser accomplir seule ses nouveaux projets.

Il se trouve que la télé-réalité n’est pas sa tasse de thé ! Pourtant issu d’un télé-crochet où l’on a suivi ses aventures avec ses deux comparses de Link Up.

Depuis sa carrière en solo, il n’a cessé de sortir des tubes et des projets. Il apparaît récemment au côté d’une grande comédienne, Muriel Robin dans « Le Premier Oublié » qui traite de la maladie d’Alzheimer et qui a été salué par le public.

Il n’est pas en reste, car bien que sa douce se voit propulser sur le devant grâce (ou plutôt à cause) du confinement, lui n’a cessé de se faire remarquer pendant cette crise. Entre les poses « câlin » avec son fils et son appel au Président Emmanuel Macron concernant la gestion de la crise et la situation des intermittents du spectacle. Il est resté présent pour ses fans. Ces derniers qui étaient inquiets lorsque celui-ci a annoncé son départ pour les États-Unis. Il faut croire qu’il a finalement bien fait vu le contexte actuel.

Quant à Cristina Milian, elle tient à filmer elle-même les moments de son quotidien et choisir ou pas de montrer des détails croustillants de sa vie. Ses enfants et Matt Pokora ne seront sans doute pas visibles à l’écran aux grandes dames des fans du couple.

Matt Pokora qui devait reprendre sa tournée « Pyramide Tour » en mars dernier, a du reporter les dates de ses concerts.Tellement content de reprendre la tournée après une pause pour profiter de l’arrivée du nouveau né, la suppression de tous les évènements culturels a donné un coup de massue aux imprévues du chanteur.

Prenant les choses avec philosophie, il poste sur son compte Instagram une photo prise d’en haut, d’un parking où il se voit se produire malgré le confinement avec pour légende : « That’s crazy ! On a trouvé la solution, attendez-moi sur le parking, j’arrive… ». Trouvant cela bien pensé, il pourrait le faire si cela avait été possible !

Pour l’heure, toutes les dates de son concert sont reportées au mois de septembre. En attendant, il peut continuer à jouer avec son fils Isaiah et se faire prendre comme un enfant en flagrant délit de bêtises…Cristina Milian, toujours son téléphone à la main, a filmé les deux hommes de sa vie jouant au piano, mais d’une façon très particulière. On voit le maître au piano et son élève debout et jouant avec ses pieds !

Elle n’a pas hésité à poster différents clichés avec en commentaire : « Je suppose que c’est une nouvelle façon de jouer du piano ? ». Ce à quoi a répondu le jeune papa : « Non, c’est juste nous deux après deux mois de confinement ! ». Ce qui a bien amusé le couple et également leurs abonnés.

Des moments comme celui-là, Matt Pokora en aura beaucoup tant que les concerts et représentations en plateau n’auront pas repris…de quoi s’occuper pendant que Cristina tourne pour le nouveau programme de téléréalité.