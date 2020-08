Matt Pokora : le chanteur se fait violemment attaquer sur Twitter par les supporters du PSG !

M Pokora est connu comme étant un fervent supporter de l’Olympique de Marseille (OM). Alors que le match se déroulait et que les choses semblaient difficiles pour les parisiens, le chanteur de 34 ans s’est permis de donner un débriefing sur ce match. Un post que les supporteurs du PSG dans leur ensemble, n’ont pas apprécié.

La prise de position de M Pokora qui déplait aux fans du PSG

De son vrai nom Matthieu Tota, M Pokora est un célèbre chanteur, danseur et acteur français. Il est auteur de plusieurs albums et a été champion de l’émission Danse avec les stars en 2011 sur TF1. Sa notoriété lui a permis d’être très suivi sur les réseaux sociaux et c’est d’ailleurs pour cette raison que ses publications ne passent pas inaperçues. Matt Pokora qui est particulièrement passionné par le football tient cela de son géniteur. En effet, son père est un ancien footballeur professionnel. Toutefois, il est connu comme un supporteur de l’OM mais n’a pas manqué de donner son point de vue par rapport à la rencontre du PSG à la ligue des champions. Lui qui avait hâte de vivre ce match aurait émis un commentaire mal accueilli par les parisiens.

#EDS Bien pour Paris, la France, mais soyons lucide Atalanta à la rue à part leur pressing pendant 30min et Gomez c’est pas au niveau final 8 de la C1. L’Italie c’est faible cette année leur champion sorti par le 7eme de ligue 1 et Immobile 36buts en serie A c’est dire… — Matt Pokora (@MPokora) August 12, 2020

Le post qui fâche les supporters

Depuis son canapé, il en a profité pour débriefer le match sur son compte. Bien qu’il entame ses propos en félicitant le club du Paris-Saint-Germain, il ne s’est pas arrêté à ce niveau et a voulu taquiner son équipe ennemie. Ce comportement qui n’a pas plu aux supporters de Paris, lui a valu des commentaires violents.

L’amoureux de Christina Milian ne loupe pas l’occasion de taquiner les parisiens mais il a été sévèrement attaqué cette fois. Dans son post, il interpellait les spectateurs à rester lucides car il estimait que leur adversaire l’Atlanta, n’était pas à la hauteur de ce duel. Quelques minutes après sa publication, il subit les foudres des supporters du PSG. La plupart des commentaires à l’unanimité, vont dans le sens de la critique. Les internautes n’ont pas manqué de lui dire de rester concentré sur sa carrière musicale plutôt que de débriefer un match.

Concentre toi sur ta musique pour pisseuses de 13 ans ça vaut mieux. — L'Aubergiste (@LeCervide) August 12, 2020

Une belle victoire du Paris-Saint-Germain

Il faut dire que le match joué par le PSG contre l’Atlanta était très attendu par les supporters parisiens. Bien qu’ils n’aient pas eu la possibilité de se rendre au stade, à cause du covid-19, il n’en demeure pas moins que chacun était scotché sur son petit écran afin de vivre tous les moments de la rencontre. Alors que la date du 12 août 2020 reste gravée dans les cœurs des parisiens, avec leur passage pour les demi-finales, Matt Pokora n’a pas hésité de poster un commentaire qu’il n’aurait pas dû, au regard des vives réactions suscitées par les amoureux du PSG. La prise de position du chanteur a été mal interprétée d’où les commentaires virulents que les internautes ont glissé sous sa publication.

La majorité des commentaires sont de nature à dénigrer le chanteur et sa musique. Son comportement n’a pas du tout été appréciable et on croit bien qu’il aurait appris la leçon. Ce qui compte le plus pour les supporters parisiens c’est bien leur qualification, grâce à un but de l’international camerounais, Éric Maxim Choupo-Moting. Le post de M Pokora était une façon de minimiser la performance des coéquipiers de Neymar tout en crachant aussi sur l’OL qui a réussi a éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo. Son message sur Twitter a visiblement agacé certains internautes qui le lui ont fait savoir immédiatement au travers des commentaires dénigrants.