Matt Pokora : Le chanteur trouve le moyen de contourner l’annulation de sa tournée… ses fans n’en reviennent pas !

Cependant, le chanteur a eu une idée ingénieuse pour contourner l’annulation… Il partage la bonne nouvelle avec ses fans.

Avec l’avènement du coronavirus, l’industrie de la musique s’est retrouvée dangereusement compromise. La raison ? Les interdictions de rassemblement décrétées par le gouvernement français afin de maîtriser la crise sanitaire. Cela a donc impliqué la fermeture des salles de spectacle, l’annulation des tournées, etc. Terriblement touchés par cette situation, plusieurs artistes dont Matt Pokora ont poussé des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Alors qu’il ne semblait plus avoir d’espoir, l’interprète de Juste une photo de toi a trouvé une brillante idée pour contourner l’annulation de sa tournée. La Pyramide Tour de Matt Pokora aura bel et bien lieu, mais d’une manière très originale. Il a annoncé la nouvelle à ses fans et le moins qu’on puisse dire, c’est que ces derniers sont sidérés par l’ingéniosité de son idée…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Une surprise de taille

Le 12 novembre dernier, Matt Pokora a réservé une surprise digne du nom à ses fans. On se souvient que quelques mois plus tôt, le chanteur criait son désarroi sur les réseaux sociaux parce qu’il ne pouvait plus continuer sa tournée qui était censée reprendre en septembre 2020. Ses fans étaient aussi peinés de ne pas pouvoir revoir leur idole sur scène.

Pourtant, le jeune papa a trouvé un excellent moyen de rendre possible la tenue de son spectacle. Il a décidé de diffuser son concert en livestreaming ! C’est sur son compte Instagram qu’il a annoncé la bonne nouvelle à sa communauté en expliquant les détails de l’événement. « Parce que toute grande histoire mérite une fin digne de ce nom… Parce que vous savez que renoncer ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il y aura donc une ultime représentation du #PYRAMIDETOUR » avait commencé le jeune homme de 34 ans.

Il a ensuite évoqué tous ses fans, ceux qui attendent cette tournée depuis de longs mois, en les rassurant que les choses se passeront de manière positive. Puisqu’il s’agit d’un concert en livestreaming, les spectateurs n’auront pas à se déplacer et chacun pourra suivre le concert depuis son domicile. Le jeune chanteur a également annoncé la date où aura lieu ce fameux concert. Il s’agit du 8 décembre prochain sur inlive-stream.com à partir de 20h 45.

Matt Pokora très fier de son projet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Il n’y a aucun doute quant au fait que les fans du chanteur aient été ravis par l’annonce qu’il a faite. Ils auront droit au show dans son intégralité. Qu’il s’agisse de la scène, des musiciens ou des danseurs, tout sera mis en place pour donner un spectacle époustouflant. Ce dernier sera présenté en grande version et ce n’est qu’une étape avant de se retrouver l’été prochain lors des festivals.

Le chanteur est fier de son idée puisque ce sera la première fois qu’un projet d’une telle ampleur se tiendra en livestream France. Les fans qui étaient déjà pressés de savoir où en était le concert, n’ont pas tardé à le féliciter dans les commentaires tout en promettant de ne rater aucune seconde de l’événement.

Pour rappel, c’est le 30 août dernier que le papa d’Isaiah avait annoncé à ses fans que sa tournée était officiellement annulée. Il était bouleversé que les choses aient tourné de cette manière et a fini ses déclarations en disant qu’il espérait être bientôt de retour sur scène. On peut dire que son souhait pourra se réaliser très bientôt.