Matt Pokora pousse encore un coup de gueule suite a un probable report de sa tournée, il se fait entendre sur Instagram !

Suite au nouveau décret du ministère français de la Culture, l’artiste chanteur Matt Pokora se retrouve dans l’une des situations les plus défavorables pour sa carrière. Décontenancé, l’artiste s’est directement adressé au Ministère ainsi qu’au Président de la République Emmanuel Macron.

Les plans de Matt Pokora encore à l’eau en raison du coronavirus

En effet, selon ce décret, les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé seraient désormais interdits. Ce décret a été instauré dans le but de limiter la propagation du Covid-19. Nouvelle qui entache profondément la réputation de l’interprète de « pas sans toi ». Ces mesures sont intenables pour l’artiste qui s’est enflammé sur les réseaux sociaux.

Le chanteur pourtant très connu pour son calme et pour sa bonne humeur contagieuse sur les réseaux sociaux s’est vraiment révolté. Cela se remarque aux messages qu’il a postés sur sa story Instagram. On peut clairement comprendre sa frustration. L’artiste exige plus de considération pour sa personne et pour son métier.

La solution idéale selon lui serait que le gouvernement définisse de façon précise le nombre de personnes possible par concert avec obligation du port de masque ou carrément une interdiction formelle de concert. La prise de position incertaine des dirigeants ne lui permet pas de savoir à quoi s’en tenir.

Le chanteur affirme qu’il a été maintes fois contraint de revoir l’organisation de son équipe pour ces mêmes raisons. Une situation plus que pénible qui a provoqué le report de ses concerts un bon nombre de fois durant les mois précédents. En effet, la distanciation sociale exigée est également appliquée lors des concerts. Les spectateurs auront donc un siège d’écart.

Cela est extrêmement désavantageux pour la team de Matt Pokora puisque les billets ont déjà été vendus depuis des mois. De plus, cette nouvelle chamboule toute l’organisation et il est quasi impossible de trouver à chaque spectateur la place qu’il s’est achetée. Selon Matt Pokora, toutes ces décisions ont été prises de façon arbitraire sans la prise en compte des avis des producteurs de spectacles. C’est une période assez mouvementée pour notre jeune papa.

Une succession de consternations pour Matt Pokora

Matt Pokora semble être le plus affecté des artistes ayant prévu des tournées pour cette année dans toute la France. Il faut rappeler que certains de ses concerts ont déjà été précédemment annulés en raison des décisions du gouvernement concernant la pandémie du coronavirus. Il faut noter que certains ont été reportés pour plusieurs mois.

Toutefois, l’interprète de Pyramide a réussi à monter sur scène devant un public apparemment heureux de le retrouver. C’était le 8 Mars dernier. Pendant sa prestation, il a exprimé toute sa frustration et tout son mécontentement de ne pas pouvoir monter sur scène. Il dit ne pas être égoïste et bien conscient de la réalité que représente le coronavirus, mais qu’il est tout de même frustré de ne pas pouvoir faire ce qu’il aime le plus au monde.

Ses fans lui offrent leur soutien indéfectible

Après ces révélations sur Instagram, le fan-club de l’artiste s’est montré particulièrement touché et n’a pas hésité à l’encourager. Cela montre à quel point Matt est très apprécié du public.

Même si cela ne peut donner les moyens à l’artiste de monter sur scène, il est certain que tous ces messages d’encouragements et de soutien lui feront l’effet d’un baume sur le cœur. Celui-ci s’est montré particulièrement aimable en rendant hommage à tout le personnel hospitalier et médical qui lutte chaque jour contre cette vilaine maladie.