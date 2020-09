Matt Pokora : sa grosse frayeur face à une fan déséquilibrée ! Le chanteur se confie !

Ce n’est pas la première fois que des stars sont victimes d’harcèlement par certains fans parfois obsessionnels. C’est une expérience que connaissent la plupart de célébrités et ce samedi 19 septembre, fut le tour du célèbre chanteur français M. Pokora.

M. Pokora révèle avoir été harcelé par une femme déséquilibrée

Le mari de Christina Milian a expliqué sur RTL comment il a été obligé de déposer une main courante face à une fan déséquilibrée. En effet, cette femme s’était rendu chez ses voisins et aurait menacé un proche de M. Pokora sur les réseaux sociaux. C’était dans l’émission On refait la télé que le père du petit Isaiah a saisi l’occasion pour s’exprimer sur cet incident. Il revient sur cette triste expérience pendant qu’il parlait de sa relation avec ceux qui l’admirent. Selon le chanteur, il préfère un public qui reste à l’écoute que celui qui ne cesse de crier lors des spectacles.

Matt Pokora qui a été obligé de recourir à la justice afin de préserver la sécurité de sa famille n’a pas hésité à dire qu’il avait dû faire une main courante. La femme déséquilibrée qui serait fan de lui, était allée sonner chez ses voisins à une heure tardive de la nuit croyant que c’était le domicile du chanteur de 34 ans. Plusieurs stars ont déjà été confrontées à ce type de situations les obligeant à solliciter la justice. Katy Perry a obtenu il y a quelque temps, une ordonnance restrictive pour se protéger d’un homme qui la harcelait après s’être introduit dans son domicile plus d’une fois. Toujours dans la même émission, le chanteur a également profité pour parler de son fils de 8 mois.

Les confidences sur son fils Isaiah et son combat contre la maladie d’Alzheimer

Le chanteur a également dévoilé certains de ses projets au cours de l’émission, notamment son souhait de faire un spectacle en direct à la télévision avec un animateur. Il s’est également exprimé sur les Victoires de la Musique. Il faut dire qu’il a été obligé d’annuler sa récente tourné à cause de la crise sanitaire du coronavirus, et il est revenu sur cette décision du gouvernement tout en expliquant sa colère face à ce report. La tournée de Matt Pokora était très attendue par ses fans d’autant plus qu’ils auraient passé près de 3 mois en confinement. Toutefois, ces derniers avaient été surpris d’apprendre au travers d’une vidéo publiée dans son compte Instagram, l’annulation de sa tournée. Visiblement, l’époux de Christina Milian ne s’est pas encore remis de cette situation d’autant plus qu’il est revenu dessus dévoilant les raisons pour lesquelles il était énervé contre les autorités françaises.

Depuis la naissance d’Isaiah le 20 janvier 2020, le mari de Christina Milian ne rate pas une occasion pour parler de son fils. Les parents de ce petit garçon vivent des moments mémorables d’autant plus qu’il s’agit de leur premier enfant. Lors d’un entretien le 14 septembre dernier avec Télé 7 jours, le nouveau papa avait fait des confidences poignantes sur son fils car il révélait que ce dernier l’aurait incité à s’investir davantage. Engagé dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, le chanteur de 34 ans a fait parler de lui ces derniers mois grâce à ses multiples apparitions dans les médias où il sensibilise sur cette maladie après avoir passé un spot publicitaire pour la Fondation pour la Recherche Médicale. Les deux présentateurs de l’émission On refait la télé, ont proposé aux enchères un mug dans lequel le chanteur aurait bu et dont il aurait dédicacé. Les fonds récoltés seront reversé à la fondation pour la recherche médicale. En effet, son grand père serait atteint de cette maladie d’où son engament aux côté de FRM.