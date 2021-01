Matt Pokora : son fils Isaiah a fait ses premiers pas ! Découvrez LA photo !

Si vous suivez Matt Pokora sur les réseaux sociaux, vous pouvez le découvrir en compagnie de sa petite famille et de son fils. Ce dernier apprend notamment à jouer au football ou encore au basket et il grandit très rapidement.

En effet, le petit garçon qui soufflera prochainement sa première bougie le 20 janvier a déjà fait quelques pas.

Cela est toujours très émouvant pour les parents de découvrir ce petit être qui est capable de se déplacer. Il faut alors se rendre sur le compte Instagram du chanteur pour le découvrir.

Matt Pokora partage de petits moments de sa vie

Le petit garçon se déplace doucement, mais sûrement en tenant la main. C’est toujours une sensation particulière pour les parents lorsqu’ils découvrent leur enfant, se déplacer. En effet, il y a des phases primordiales avec notamment le fameux quatre pattes, mais également la marche. Lorsque les parents constatent que les premiers pas sont maîtrisés, ils doivent clairement se préparer à un avenir assez tumultueux.

En effet, il faut ensuite avoir les yeux un peu partout puisque les enfants se déplacent en fonction de leurs envies .

. Ils touchent tout ce qui peut se trouver sur leur chemin et les parents doivent donc jongler avec la discipline.

Il est souvent difficile d’être ferme face à ce petit être qui peut vous glisser un doux sourire.

Matt Pokora est donc heureux et surtout fier de découvrir les premiers pas de son fils et il avait déjà partagé que cette naissance avait tout changé.

Il y a quelques semaines, le couple a d’ailleurs fait part d’une grande nouvelle, car, moins d’un an après la naissance d’Isaiah, nous avons pu apprendre que Matt Pokora sera papa pour la seconde fois, mais s’agira-t-il d’un petit garçon ou d’une petite fille ?

Matt Pokora savoure un quotidien très différent

Comme certains artistes ont notamment pu le préciser, l’arrivée d’un enfant change tout et ce fut le cas pour Matt Pokora. Ce dernier est à l’arrêt à cause de la crise sanitaire et il y a sans doute eu un effet positif au cours de l’année 2020, car les parents ont pu passer un peu plus de temps avec leurs enfants. David Guetta a notamment pu préciser sur le plateau de 50 minutes Inside samedi dernier qu’il avait passé pour la première fois des vacances avec ses enfants puisque son métier était aussi à l’arrêt.

Matt Pokora a donc pu savourer des fêtes de fin d’année auprès de sa petite famille et il a clairement précisé que tout avait désormais changé grâce à cette famille. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le quotidien du jeune papa et sa carrière d’artiste, vous avez rendez-vous sur son compte Instagram. Celui qui a pu adopter une nouvelle couleur pour les cheveux a partagé une vidéo assez tendre, il évoque notamment l’année 2020 qui restera sans doute la plus belle pour sa vie d’homme. Vous pourrez aussi le découvrir aux côtés de son fils.