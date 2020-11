Matt Pokora : très en colère, il veut faire signer une pétition !

Le gouvernement a annoncé un reconfinement il y a quelques jours et plusieurs français ne cessent de s’indigner suite à ces nouvelles mesures sanitaires qui consistent à freiner la propagation du coronavirus. La France, comme plusieurs autres pays européens, fait face à une nouvelle vague de contaminations d’où la décision du Président Emmanuel Macron de prononcer un deuxième confinement.

M Pokora furieux suite aux restrictions gouvernementales

Face aux nouvelles mesures du gouvernement, plusieurs célébrités ont poussé des coups de gueules. Matt Pokora, l’un des chanteurs français les plus célèbres, a voulu manifester son mécontentement via une publication sur son compte Instagram. Il faut dire que plusieurs artistes, chanteurs, humoristes et comédiens ont vu leurs tournées et spectacles être annulés à cause de la pandémie du coronavirus. En août dernier, le chanteur de 35 ans s’en était pris au ministre de la culture qui interdisait les rassemblements de plus de cinq mille personnes. Ce dernier avait également poussé un énorme coup de gueule contre certains de ses collègues artistes qu’il accusait de ne rien faire pour améliorer leur situation. Une fois de plus, le chanteur français interpelle les pouvoirs publics qui semblent insensibles à la situation que traversent les artistes français en cette période délicate du coronavirus.

De nouveau confiné, le mari de Christina Milian s’est encore insurgé contre le gouvernement. Ce dimanche 1er novembre, le ministre de la culture a de nouveau été la cible de M Pokora. Il a partagé sur sa story Instagram, un cliché qui montre un supermarché dont la banderole annonce l’interdiction de la vente de disques et de livres ainsi que la fermeture d’un espace culturel. Il a accompagné cette publication du message suivant « C’est donc nous le problème visiblement ». Sur son post, il n’a pas hésité à targuer Roselyne Bachelot afin d’attirer l’attention de la collaboratrice d’Emmanuel Macron. Déterminé à se faire entendre, le père du petit Isaiah a fait une autre publication où il interpelle les abonnés de son compte Instagram à signer une pétition pour demander la réouverture des rayons culturels dans les supermarchés.

La culture française en danger à cause du coronavirus

Matt Pokora qui rejoint Nicolas Bedos dénonce également la mort de la culture en cette période de crise sanitaire en Hexagone. Le mari de Christina Milian est mieux placé pour parler des conséquences de cette pandémie d’autant plus que sa tournée a récemment été reportée. Comme plusieurs autres stars, le chanteur français se s’attendait pas à ce nouveau confinement, une situation qui a causé l’arrêt des activités culturelles dans le pays. Après avoir passé une première période de confinement qui avait provoqué la suspension des activités des artistes, M Pokora était impatient de retrouver la scène. Malheureusement pour ses fans, ils apprenaient avec beaucoup de tristesse en fin août que la tournée de leur star avait été annulée à cause de cette maladie.

Si l’année 2020 avait plutôt bien commencé pour le chanteur de Pyramide, les choses auraient pris une autre tournure à cause de la crise sanitaire actuelle. En effet, Matt Pokora qui est marié à Christina Milian depuis 2017, est devenu papa le 20 janvier 2020. Cette nouvelle avait été bien accueilli par ses fans et depuis ce temps, le couple vit des moments mémorables aux côtés de leur fils Isaiah. Quelques mois après la naissance de leur enfant, la France a vécu son premier confinement. Après cette première période, le pays est de nouveau confiné et le père d’Isaiah n’a pas manqué d’exprimer son désarroi suite aux nouvelles mesures gouvernementales. On espère que le gouvernement portera un regard favorable aux revendications de l’ancien candidat de Danse avec les stars.