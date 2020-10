Matthew McConaughey : L’acteur américain révèle qu’il a été victime d’agression sexuelle dans son adolescence !

A la fois comédien et producteur, Matthew McConaughey a presque tout raflé. Il a débuté avec la comédie romantique pour finir dans les films d’action. Après plus d’une vingtaine d’années de carrière, il a décidé de sortir un livre dans lequel il se dévoile un peu plus à ses fans. En effet, dans les lignes de ce chef d’œuvre, l’acteur fait une révélation choquante…

Un acteur à deux facettes

Matthew McConaughey est un comédien talentueux qui a été révélé au public en 1993. A cette époque, il avait eu un rôle dans le film Génération rebelle. Sa performance lui a permis de devenir le jeune espoir du cinéma américain dans les années 90. La série culte a été réalisée par nombre d’acteurs aussi talentueux tels que Steven Spielberg, Robert Zemeckis et Ron Howard. Depuis le début de sa carrière, Matthew McConaughey est toujours resté dans la branche comédie. Un choix qui changera quelques années plus tard.

En 2010, il va quitter sa zone de confort pour tenter une autre aventure. En effet, il va obtenir des rôles dans des films comme Killer Joe, Magic Mike ou encore Bernie. L’acteur va encore réussir à épater le public avec ses performances. Cette évolution de l’acteur a été surnommé le « McConnaissance ». En 2011, grâce à la série True Detective, il sera nominé pour l’Emmy Award du meilleur acteur. Trois ans plus tard, il remporte l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Dallas Buyers Club. Ce grand homme des écrans a regroupé ses mémoires dans un livre qu’il a surnommé Greenlights. Dans ce bouquin, parlant de lui-même, il a fait une choquante révélation sur des évènements de son adolescence.

Matthew McConaughey violé à deux reprises !

Le 20 octobre dernier, Matthew McConaughey a fait le lancement de son livre Greenlights. Le livre va, dès les premières pages, mettre en évidence l’adolescence de l’acteur. On en retient que la star a été violée deux fois durant la période de son adolescence. Son premier viol s’est déroulé alors qu’il avait 15 ans. « On m’a fait chanter pour avoir des relations sexuelles pour la première fois quand j’avais 15 ans…» a rapporté le magazine The Sun. Une situation qui a fait croire au Matthew d’antan qu’il irait en « enfer ».

Le second viol dont a été victime l’acteur s’est déroulé 3 ans plus tard. « A 18 ans, j’ai été agressé sexuellement par un homme » a lâché Matthew McConaughey. Il explique que la scène s’est déroulée alors qu’il était inconscient. Avant que son agresseur ne passe à l’acte, il l’avait d’abord assommé. Les deux viols subis par le célèbre acteur américain l’ont traumatisé au point où il n’en avait jamais parlé auparavant. Mais Matthew ne s’est pas laissé atteindre psychologiquement par ses deux faits, il a su plutôt rapidement faire le vide… ce qui est très rare dans pareille situation.

Tout concourt à son bonheur !

Le livre Greenlights apparaît comme une thérapie pour Matthew McConaughey. Cependant, la célébrité ne s’est pas sentie mal dans sa peau. Car pour lui ces évènements font de lui un chanceux. « Je me suis jamais senti comme une victime… » a affirmé le comédien. Pour lui tout ce qui se passe dans sa vie est une conspiration de la vie pour le rendre heureux. Et il continue sa déclaration en affirmant détenir de nombreuses « preuves » de son bonheur.

Attention, malgré qu’il s’estime chanceux, Matthew McConaughey est contre le viol. Il l’a prouvé par sa participation au Rape Elimination Program. Il s’agit d’une organisation qui œuvre pour la lutte contre les viols en milieux estudiantins. Même si sa participation date de 2016, ça prouve que l’acteur américain tient à la disparition de ce fléau social.