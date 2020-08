Matthieu Chédid : il annonce la fin de sa tournée au grand désespoir de ses fans !

Les choses ont semblé bien commencer pour le chanteur M dont la tournée a démarré en février 2019. C’était un véritable succès et ses fans se regroupaient par milliers à chaque concert. Cependant, des vents contraires ont tôt fait de porter un coup aux projets de l’artiste. Les interdictions de rassemblement dues à la pandémie du coronavirus ont contraint l’artiste à annuler sa tournée. Obtenez plus de détails dans cet article.

Une mauvaise nouvelle pour les fans de M

Les mesures prises par le gouvernement pour freiner la prolifération du Coronavirus se veulent être sécuritaires pour tous. Cela s’explique par le décret du gouvernement qui interdit formellement les rassemblements de plus de 5000 personnes. Cependant, cette décision est bien loin d’avantager les personnes exerçant dans le domaine musical. Bien au contraire, elle a sonné le glas de la tournée pour le chanteur M.

L’artiste a annoncé la fin de sa tournée sur son compte Twitter. Ce décret aura finalement eu raison de lui. On se rappelle encore qu’il avait précédemment reporté ses concerts. Ceux prévus pour le mois de mai 2020 ont été reportés pour septembre et octobre de cette même année en raison de la crise sanitaire.

Avec ce décret qui restera en vigueur jusqu’au 30 octobre prochain, l’artiste a préféré annuler le reste de ses concerts au lieu de les reporter à nouveau. Il y en avait au total dix qui étaient prévus à Bordeaux, Nantes, Lille, Metz, Toulouse et Lyon. Malgré les 700.000 spectateurs qui ont répondu présents à ses précédents concerts en Suisse et en Belgique, M a bel et bien décidé que les 10 concerts restants n’auraient pas lieu.

On se souvient encore de son succès fou à l’Accor Arena pendant son concert qui a duré 4 jours, du 16 au 19 décembre 2019. En ce qui concerne les personnes ayant acheté des billets pour les concerts annulés, ils se feront rembourser en se rendant sur les points de vente.

Une situation que les acteurs du monde culturel vivent très mal

Le débat est très houleux depuis plusieurs jours en raison du prolongement de la durée de l’interdiction de rassemblement. Les musiciens et les producteurs sont en désaccord avec le gouvernement qui met un frein à leur carrière avec le maintien de cette interdiction. S’il est évident que M prend mal cette situation, il ne l’a pas fait autant savoir que Matt Pokora et Slimane.

Ces derniers ont réclamé plus de transparence dans la prise de décision. Selon ces deux chanteurs, le gouvernement devrait se concerter avec les acteurs du milieu artistique afin de trouver une solution qui serait convenable pour tous. Ils réclament également la levée de l’interdiction ainsi que la règle de distanciation qui sont très désavantageuses pour les concerts. Clara Luciani a également exprimé son mécontentement dans un post qu’elle a publié sur Instagram.

M annonce de nouveaux projets à ses fans

Les conséquences des mesures du gouvernement sont inévitables et on ne peut pas dire que M y a échappé. Ses fans se sont montrés particulièrement déçus après l’annonce de cette nouvelle sur Twitter. Le tweet a été partagé plusieurs fois, laissant les uns et les autres complètement désenchantés.

Cependant, l’artiste a annoncé qu’il est en train de préparer de nouveaux projets inspirants, de quoi faire chaud au cœur à tous ses fans. Même si d’autres détails n’ont pas été donnés sur le sujet, ces derniers sont très impatients de le retrouver sur scène… et nous aussi d’ailleurs!