Matthieu Delormeau est en vacances : qui est le beau jeune homme avec qui il s’affiche sur ses réseaux sociaux ?

Très connu sur les plateaux de la chaine NRJ 12 et de l’émission de Touche Pas à Mon Poste de Cyril Hanouna, Matthieu agite la toile ce dimanche 2 août à cause d’une photo de lui avec à ses côtés un beau gosse.

Matthieu Delormeau en vacances en bonne compagnie

L’ancien animateur de NRJ 12 a fait une apparition extraordinaire sur Instagram en compagnie d’un jeune garçon. Alors qu’il partait passer des moments agréables pour ses vacances d’été, il a posté une photo qui fait tant parler sur les réseaux sociaux. C’est le 31 juillet que l’ancien chroniqueur se faisait tester au covid-19 et rassurer ses fans de ce que tout se passait bien de son côté. Ce dimanche, l’animateur a pris une destination incroyable pour ses vacances accompagné d’un jeune homme. Matthieu passera certainement des moments inoubliables d’autant plus qu’on l’aperçoit en bonne compagnie. On peut mieux comprendre ses motivations de se faire tester pour le coronavirus où il annonçait à ses followers que cet examen était négatif. Une nouvelle qui a réjoui ses admirateurs et qui l’ont félicité pour ce grand geste.

Le test du covid-19 fait par Matthieu, visait à le rassurer certes mais beaucoup plus parce que l’ancien chroniqueur souhaitait s’envoler ce dimanche avec une personne qui compte beaucoup pour lui. En effet, il se rendait à Mykonos, une Île grecque réputée pour sa beauté et très prisée par les touristes. C’est une destination paradisiaque où on peut mieux se détendre sous le soleil surtout lorsqu’on est en mode « love story » comme c’est le cas pour Matthieu qui a à ses côtés un charmant garçon. Alors qu’il a quitté définitivement le plateau de Cyril Hanouna, l’ex présentateur de NRJ 12 s’apprête à vivre une semaine riche en souvenirs. On peut bien voir sur ces clichés qu’il semble très heureux si on s’en tient à la complicité et la convivialité qui animent les deux hommes.

Des vacances en amoureux

Le jeune homme avec qui Matthieu Delormeau s’est envolé ce weekend est bien l’influenceur Léo Pask. Les deux hommes vivent visiblement une histoire amoureuse. Et tel qu’on les voit sur ces images, les vacances se passeront très bien car ils ont déjeuné ensemble le matin du 2 août au bord de la piscine. Léo Pask est connu sur la toile pour l’intérêt qu’il accorde aux sujets comme la mode, Food, voyage et bien d’autres. Ce jeune homme, très passionné par le sport ne manque pas l’occasion de travailler ses abdos. Quoi qu’il en soit, le nouveau compagnon de l’ancien chroniqueur n’a pas été choisi au hasard. Les deux amoureux s’entendent bien et profiteront au maximum du soleil sur cet Île de rêve.

Passer des vacances avec une personne qu’on aime est le souhait de tout le monde. Le magazine Public a révélé que Matthieu Delormeau et son ami devraient déposer leurs valises dans un hôtel grec où ils séjourneront pendant tout ce temps. Il faut dire que l’Île de Mykonos est doté de beaux paysages. Les jeunes hommes pourront s’éclater pendant une semaine grâce aux soirées qui sont le plus souvent organisés sur l’île même comme la pandémie du coronavirus aura entrainé la suspension des soirées.

Les deux hommes sont bien heureux ensemble et comptent savourer ces moments de pur bonheur sur l’île de Mykonos. C’est une occasion pour Matthieu de recharger les batteries. C’est avec beaucoup d’émotion que l’ex-chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste a partagé ses photos avec son compagnon Léo. Il faut dire que l’ancien présentateur de NRJ 12 est bien connu pour le fait qu’il ne cache rien à ses followers.