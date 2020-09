Maxence Danet-Fauvel : le beau-gosse de la série Grand Hôtel de TF1 qui fait le buzz !

Un début de carrière prometteur

Maxence Danet-Fauvel est un acteur et un mannequin français de 27 ans. Originaire de Rouen, il a intégré le casting de la série « Grand Hôtel » sur TF1. Du haut de ses 1,81 m, son visage carré et ses yeux verts ainsi qu’un talent d’acteur inouï, il a tout d’une (future) star du cinéma.

Son rôle dans Grand Hôtel n’est pas le fruit du hasard. En effet, Maxence Danet-Fauvel a déjà joué d’autres rôles comme celui de Hugo dans « Le Diable au cœur » (Christian Faure, 2019) ou de Maxime Mercier dans « Police de caractères » (Gabriel Aghion, 2020). Pourtant, son ascension débute en 2018 quand il a intégré le casting de la saison 3 de la série Skam France (adaptation de la série norvégienne Skam) en incarnant le rôle d’Eliott Demaury. Le directeur de casting de la série Grand Hôtel est un grand fan de cette série Skam.

Alors que sa carrière débute à peine, Maxence Danet-Fauvel a déjà tapé dans l’œil des grands producteurs de cinéma. Ses débuts remontent en 2016 quand il a rejoint l’Actors Factory de Paris, une pépinière d’acteurs dans la capitale, après avoir été mannequin pendant un an. La même année, il a rejoint Elite Model Management de Paris en tant que mannequin, ce qui représente un palier de plus dans sa carrière.

Dans Skam, il incarne le rôle d’Eliott, un homosexuel qui vient de faire son coming-out. Dans Grand Hôtel, Will est un fils de concierge dont le caractère est très différent d’Eliott en étant à la fois drôle et naïf. Maxence Danet-Fauvel arrive à surprendre plus d’un en étant dans la peau d’un personnage très différent de celui qui a mis la lumière sur sa carrière. Le site AlloCiné a affirmé qu’il « a soufflé une vraie bouffée d’air frais sur la série et surprend encore, après une partition renversante dans Skam France ».

Il est clair que son personnage dans cette nouvelle série jouera un grand rôle pour ses futurs projets. Au côté de Solène Herbet de Demain nous appartient, de Victor Meutelet de Clem et de Bruno Solo de La vérité si je mens !, Maxence Danet-Fauvel ne se laisse pas intimider. D’ailleurs, dans une interview qu’il a accordée à PureBreak, il affirme qu’il les a considérés comme ses égaux et ne s’est pas laissé écraser par leurs notoriétés.

Le rôle de son agente Élisabeth Tanner a surement contribué au succès de la jeune carrière de cette étoile montante du cinéma français. En représentant de célèbres acteurs comme Sophie Marceau ou Hippolyte Girardot, il est évident qu’avec cette agente, Maxence Danet-Fauvel est entre de bonnes mains. Cette année, le prix du meilleur espoir masculin lui a été décerné pendant le Festival des créations télévisuelles de Luchon 2020 pour son rôle dans le téléfilm Le Diable au cœur.

Le nouveau Voldemort

Cette année 2020 a été fructueuse pour Maxence Danet-Fauvel. Après la diffusion de la série Grand Hôtel, il va aussi incarner le rôle de Voldemort dans moyen-métrage « The House of Gaunt » sortira aussi à la fin de l’année. C’est en effet un fanfilm réalisé par Joris Faucon Grimaud et qui va raconter le parcours de Tom Jedusor aka Lord Voldemort.

Ce film ne faisait pas partie d’un projet de Warner Bros. Pourtant, sa sortie est attendue par les fans de la saga Harry Potter. Ce sera donc un autre tremplin pour propulser la carrière de Maxence Danet-Fauvel sur l’échelle internationale. En gardant sa tête sur les épaules, Maxence Danet-Fauvel ne se laisse pas enflammer par cette célébrité. Avec plus de 680 k followers sur Instagram, il tient encore à différencier sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Pour le moment, il n’a encore rien annoncé sur sa situation amoureuse. Un côté mystérieux qui séduit ses nombreux fans.