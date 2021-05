McDonald’s : c’est incroyable, cette nouvelle astuce exclusive va vous permettre d’éviter d’avoir des frites trop ramollies !

Cela fait maintenant près d’un an que la crise sanitaire du coronavirus a pu débuter, et dès lors on ne compte plus alors le nombre de françaises et de français qui ont décidé de commander leurs repas sur les applications en ligne de livraison, à moins qu’ils ne préfèrent se déplacer pour pouvoir commander à emporter. Il se trouve en effet que même les plus grands restaurants de fast-food comme McDonald’s ou Burger King doivent respecter les mesures sanitaires et ils ne peuvent donc pas ouvrir leurs portes pour pouvoir manger à l’intérieur.

Les commandes au McDrive ont donc afflué pour McDonald’s, mais pour autant on peut dire que la satisfaction des clients est une vraie catastrophe depuis plusieurs semaines, et notamment pour les frites qui ont une qualité assez médiocre selon certaines personnes qui sont des clients assez fidèles de l’enseigne de fast-food américaine.

Pourtant, dans la réalité, il semblerait que la recette secrète des frites de McDonald’s n’ait pas évoluée : il n’y a donc sur le papier aucune raison que du jour au lendemain les frites de l’enseigne de fast-food se soient mises à être beaucoup trop ramollies par rapport à ce que l’on avait pu connaître par le passé.

Mais en réalité, des professionnels ont pu contre toute attente découvrir la raison très étonnante de ce résultat pour les frites de McDonald’s, et ils ont donc décidé de donner des astuces infaillibles pour pouvoir éviter d’avoir des frites beaucoup trop ramollies et même immangeables dans certains cas pour les clients les plus exigeants.

Pourquoi les frites de McDonald’s sont-elles désormais ramollies quand vous les mangez ?

Si comme des millions de français vous avez pu découvrir que les frites de McDonald’s étaient désormais ramollies, cela ne vient en réalité pas tout à fait de la recette qui aurait pu changer : la raison est complètement différente et elle est en partie liée à la crise sanitaire du coronavirus !

En effet, avec les commandes au McDrive et en livraison qui n’ont fait que prendre de l’ampleur avec le temps, il se trouve que lorsque les clients mangent leurs frites après plusieurs minutes d’attente, celles-ci sont devenues complètement ramollies ! Dans le cas où vous auriez l’occasion de manger sur place comme à votre habitude, vous pourriez constater que cela n’aurait en réalité rien changer…

Des spécialistes découvrent comment garder vos frites de McDonald’s bien croustillantes

C’est dans une émission de radio australienne, The Kyle and Jackie O Show, que l’on a pu découvrir un secret d’un ancien employé de McDonald’s qui a pu dévoiler comment ne plus avoir de frites ramollies avec ce fast-food.

Il suffit tout simplement, lorsque vous réceptionnez vos frites au McDrive, de laisser le sac ouvert et de ne surtout pas le refermer ! En laissant le sac ouvert, cela aura pour effet de les recuire « à la vapeur » ce qui provoque cet effet.

Pour aller plus loin, l’ancien employé Bruno Bouchet qui est intervenu propose également de bien placer les frites à l’horizontal et non à la verticale quand vous les recevez : de quoi enfin profiter à nouveau des bonnes frites de McDonald’s !