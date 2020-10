McDonald’s : Comment faire des économies en payant son menu moins cher ? Découvrez quelques astuces !

Au cours de ces dernières années, les produits McDo deviennent de plus en plus chers et personne ne serait contre des astuces pour débourser moins d’argent en se faisant plaisir.

Il n’y a aucun doute quant au fait que McDonald’s est classé parmi les fast-foods les plus populaires au monde. Les points de vente sont bien nombreux. Succomber à une petite envie de malbouffe ne serait pas si désastreux si cela arrive une fois en passant. Toutefois, pour les personnes habituées à s’y rendre, les commandes peuvent revenir assez onéreuses. Qui ne veut pas faire des économies et manger moins cher ? Absolument personne ! Alors si vous vous rendez dans un fast-food McDo, il y a plusieurs astuces qui pourraient vous être bien utiles. Nous vous les proposons dans la suite de cet article.

Obtenir des produits gratuits chez McDo ?

Vous descendrez très vite de votre petit nuage si c’est la première fois que vous vous rendez dans un McDonald’s. Les prix ne sont pas aussi alléchants comme veulent le faire croire les différentes publicités que nous voyons depuis des années. Avec le temps, les choses ont bien changé et les produits ont bien baissé en qualité et paradoxalement, leurs prix n’ont pas cessé de grimper.

De toutes les façons, vous pouvez réduire considérablement le prix des commandes que vous achetez chez McDonald’s. Vous pouvez par exemple acheter des sandwichs, des boissons, des glaces et plusieurs autres produits gratuitement chez McDo. L’astuce la plus facile est d’avoir une carte étudiante. En effet, lorsque vous avez cette carte en votre possession, vous pouvez obtenir un sandwich ou une glace gratuitement. McDo pourrait également vous faire des remises financières assez intéressantes sur vos menus.

N’ayez crainte si votre carte est déjà périmée. Si vous ne manquez pas de culot, il y a une astuce qui pourrait très bien marcher. Présentez au serveur un bon promotionnel d’une autre marque concurrente qui propose un supplément gratuit pour l’achat d’un de leur menu. L’équipier pourrait bel et bien s’aligner et vous proposer une offre similaire. S’il refuse, demandez à voir le manager. Ce dernier se ferait certainement une joie de vous accorder ce que vous désirez.

N’oubliez surtout pas que les fast-foods McDo ne perdent absolument rien en vous offrant un sandwich ou une glace. Ils écoulent d’énormes quantités de nourritures chaque jour et une bonne partie est jetée à la poubelle. Faites preuve d’empathie et armez-vous de votre sourire le plus ravageur. Vous les ferez céder assez facilement.

Faites des économies en passant intelligemment vos commandes

Lorsque McDonald’s sort un nouveau menu, il fait beaucoup de publicités afin que le produit soit très connu. Évidemment, cela implique le paiement des spots publicitaires… et ils sont payés aux frais du client ! C’est justement la raison pour laquelle les nouveaux menus de McDo sont aussi onéreux.

Alors, vous devriez éviter de commander les nouveaux sandwichs ou les nouveaux burgers si vous ne voulez pas que vos poches en souffrent. Il peut être avantageux de vérifier souvent votre boîte aux lettres, ou vos carnets de tickets restaurant dans les magasins. Vous pourrez y trouver de petits codes promo. Si vous désirez qu’on vous serve un Happy Meal, demandez à ce que cela soit fait sans le jouet. Il vous reviendra moins cher.

La toute dernière astuce sera de vous inscrire sur le site de McDonald’s. Créez-y un compte qui vous permettra de bénéficier de nombreux avantages dans les restaurants McDo. Vous pourrez dès lors bénéficier des promotions avec des remises sur les menus, les sandwichs et les boissons.