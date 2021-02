McDonald’s dans la tourmente : grosse révélation, découvrez pourquoi ces salariés ne mangent JAMAIS ces aliments

Le monde de la restauration rapide est vraiment sans pitié et on a encore pu le découvrir cette fois-ci avec le géant des fast-foods McDonald’s qui est dans la tourmente avec des nouvelles qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde, y compris aux clients les plus fidèles de la firme qui ne pensaient pas un jour pouvoir apprendre une telle chose concernant McDonald’s !

Il faut bien dire que la chaîne de fast-food n’en est pas à son premier scandale et on ne compte plus en effet les fois où McDonald’s est au coeur de l’actualité avec parfois des déclarations choquantes, quand ce ne sont pas tout simplement des erreurs de communication dont on ne pensait pas pouvoir voir le jour.

Alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein et que les restaurants ne peuvent plus accueillir de clients en France, cela ne pouvait pas tomber plus mal pour la grande chaîne de restauration rapide qui est actuellement en train de faire tout son possible pour limiter la casse face aux géants Burger King et KFC qui essayent tant bien que mal de les talonner !

Les employés de McDonald’s DÉTESTENT ces aliments : ils ne devraient jamais être à la carte selon eux !

La nouvelle est tombée il y a tout juste quelques heures et celle-ci risque de faire beaucoup de bruit encore une fois : certains produits de la grande chaîne de restauration rapide ne sont pas du tout appréciés par les clients et comme on a pu le voir à travers plusieurs témoignages ici et là sur le web, il semblerait que le magazine en ligne Business Insider ait eu des informations très importantes à ce sujet et qui risquent de vous bluffer.

En effet, si nous étions prêts à croire que les employés des restaurants étaient assez fans de tous les hamburgers et salades de la firme, dans la réalité c’est bien différent et dans certains cas de figure personne ne s’attendait à pouvoir lire de telles informations.

Le Filet-O-Fish : son goût est tout simplement horrible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 먹방 🍓 (@1cmochi)

Si certains ne jurent que par le Filet-O-Fish, il semblerait que les employés de McDonald’s n’aiment pas du tout ce hamburger qui ne serait pas du tout bon à avoir en bouche, et c’est donc pour cela qu’il arrive sur le podium des articles les plus détestés par les employés de McDonald’s : ils n’aiment pas du tout cet hamburger au poisson même s’il est facile à mastiquer !

Les salades : elles sont beaucoup trop caloriques

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par McDonald’s de Foix 🍔🎉 (@mcdonalds_foix)

Si on peut se demander qui vient au McDonald’s pour manger des salades, et bien détrompez-vous car certaines d’entre elles sont très appréciées par les clients ! Et pour cause, il semblerait que celles-ci soient très goûteuses, mais malheureusement elles contiennent beaucoup trop de calories, et même parfois plus que certains hamburgers de la firme américaine.

Les hamburgers “Signature” au poulet grillé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par McDonald’s Centre (@mcdonaldscentre)

Si McDonald’s espérait faire un très gros carton avec son hamburger “Signature” au poulet grillé, et bien on peut dire que c’est vraiment raté ! En effet, comme vous avez d’ores et déjà pu le constater en vous rendant au McDonald’s, ce hamburger ne fait pas l’unanimité à tel point qu’il n’est pas souvent mis en avant sur la carte des différents produits mis en vente !