McDonald’s : les fans espèrent le retour de l’un de leurs desserts préférés… La firme leur donne de l’espoir !

Il se pourrait bien que McDonald’s fasse le bonheur de ses fans en ramenant l’un de ses délicieux desserts dans le menu. A la question de l’une de ses consommatrices sur le réseau social Facebook, McDonald’s a donné une réponse qui a enchanté grand monde… attention les papilles !

Les fans de McDonald’s veulent retrouver leur dessert préféré !

Il y a une rumeur qui circule parmi les clients de McDonald’s depuis peu. Il semblerait que la firme ait annoncé le retour de l’un des desserts préférés de ses consommateurs.

Tout est parti d’un commentaire Facebook sur la page du géant de la restauration rapide américaine. A la question d’une cliente de savoir : « A quand le chausson aux pommes ? », elle a obtenu une simple réponse « Bientôt ».

Cela a suffi pour embraser la toile, et pour la majorité des personnes, McDonald’s a bel et bien prévu que le fameux chausson aux pommes fera son grand retour. Toutefois, il faut noter qu’il n’y a pas encore eu de réponse officielle pour affirmer que ce dessert sera bel et bien sur les cartes McDonald’s bientôt, ni du moment où les fans pourront s’en régaler.

Notons que ce retour du chausson aux pommes, nombreux sont les fans français qui le réclamaient. D’ailleurs, il y a eu une pétition sur le site Change.org, lancée par un consommateur de McDonald’s et de ce dessert en particulier.

Dans son message on pouvait lire : « Pourquoi quand je vais à chaque fois dans un pays étranger (Brésil Portugal pays asiatiques…) je retrouve dans les McDonald’s ce que j’ai mangé toute mon enfance en France: le chausson aux pommes servi tiède?! Pourquoi a-t-il disparu, pourquoi privons nous les jeunes français de ne pas le découvrir ? J’exige que le chausson aux pommes Mcdo revienne en France! Ensemble, unissons-nous. L’heure de la révolte c’est maintenant. »

On dirait bien que les cartes McDo varient d’un pays à un autre. En effet, il y a quelques années à Singapour, la carte du fast-food McDonald’s comportait le chausson aux pommes, mais à la noix de coco, et il était appelé « apple pie ».

Une carte renouvelée avec des classiques qui reviennent

Si rien n’est encore officiel pour les chaussons aux pommes de chez McDonald’s, la firme a quand même annoncé récemment le retour d’un grand classique dans le menu. Il s’agit de la gamme Royal, et elle est composée de 3 burgers, à savoir : Le Royal cheese, le Royal bacon et le Royal Deluxe. Ils apparaissent sur les cartes des McDonald’s depuis ce mardi 29 septembre 2020.

Si McDonald’s est aujourd’hui la plus grande chaîne de restauration rapide dans le monde entier, avec des succursales dans toutes les grandes villes de la planète, il y a bien une bonne raison à cela. Il faut dire que la firme fait fort au niveau de ses menus, qu’elle change régulièrement, au grand dam parfois de ceux qui ne désirent pas changer leur menu préféré.

Les retours de classiques sont donc toujours applaudis, comme ce fût le cas du menu McFirst, qui est revenu à la carte en juin 2020. Avec sa gamme Royal qui est revenue également depuis quelques jours, il y aura certainement des heureux. D’ailleurs, plusieurs internautes réclamaient déjà sur les réseaux sociaux, le retour de ce trio de burgers Royal.

Cependant, ces sandwiches ne reviennent que de façon temporaire. En effet, McDonald’s a décidé de les vendre en édition limitée, uniquement du 29 septembre au 2 novembre 2020 !

Alors tous au McDo pour goûter à la gamme Royal avant qu’il ne soit trop tard. Pour ce qui est des savoureux chaussons aux pommes, ils pourraient très bien revenir prochainement.