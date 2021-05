McDonald’s pourrait sortir un nouvel accessoire de mode, les concurrents sont dans la tourmente

La bataille fait rage pour McDonald’s et ses concurrents, et on a encore pu le constater une nouvelle fois avec une déclaration assez choquante de la part de l’enseigne de fast-food américaine qui est vraiment prête à tout pour pouvoir innover. Récemment, on a pu voir que McDonald’s était vraiment dans une très mauvaise posture, en essayant d’innover avec des produits révolutionnaires mais qui n’ont pas toujours très bien été accueilli par les clients.

McDonald’s fait une grosse annonce, ses menus vont complètement changer

Un peu plus récemment, l’enseigne américaine a tout fait pour refaire parler d’elle en prenant des décisions assez radicales en faveur de l’environnement. C’est en effet contre toute attente que l’on a pu entendre McDonald’s raconter qu’ils n’allaient bientôt plus distribuer de jouets en plastique dans les menus enfants, les fameux Happy Meal. Du côté des consommateurs, c’est la douche froide, car certains d’entre eux se faisaient une très grande joie de collectionner tous les jouets commercialisés par l’enseigne dans ces menus.

De plus, du côté des menus enfant, on a récemment pu voir de très gros changements : en effet, il se trouve que tout le monde aura pu voir l’arrivée des pommes et des carottes dans le menu, avec l’ambition de pouvoir remplacer les frites prochainement. On peut dire que c’est un virement assez fou pour l’enseigne américaine qui compte se différencier en proposant des produits inédits dans son menu pour enfant, même si ces derniers ne seront pas forcément appréciés à leur juste valeur…

Aux Etats-Unis, l’enseigne est même allée encore plus loin en créant des menus spéciaux avec de grands artistes, le tout dans des éditions limitées vraiment étonnantes et qui ont pu faire parler d’elle pendant très longtemps…

McDonald’s innove avec un nouveau hamburger légèrement modifié…

C’est contre toute attente qu’aux Etats-Unis, on a pu découvrir un hamburger mythique de l’enseigne, le Big Mac, avec une très légère différence. En effet, si d’habitude, on pourrait s’attendre à voir apparaître de nouveaux hamburgers, certains fans ont été assez déçus de voir cette collaboration avec un artiste mythique de la musique urbaine aux Etats-Unis.

En proposant tout simplement un menu avec un Big Mac sans cornichons, les fans s’attendaient à voir un nouveau hamburger bien plus innovant et n’ont pas tardé à faire savoir qu’ils n’avaient clairement pas été satisfaits. Mais pour ne pas décevoir les fans, McDonald’s a décidé d’accompagner son menu avec de nouveaux vêtements en édition limitée.

McDonald’s : bientôt une collection de bijoux à venir ?

Mais cette fois-ci, c’est dans un tout autre domaine que le géant américain McDonald’s pourrait frapper. En effet, un message très mystérieux apparu sur les réseaux sociaux est apparu, et celui-ci pourrait bien annoncer quelque chose de grandiose pour les restaurants américains.

Avec le cliché que l’on a pu avoir l’occasion de découvrir en exclusivité sur les réseaux sociaux, il se pourrait bien que celui-ci soit l’annonce de quelque chose de très grand ! En effet, il se trouve que sur ce cliché on peut voir une très belle boucle d’oreilles portée par une femme, où l’on peut d’ailleurs reconnaître un tableau très populaire ! Pour le savoir, vous devrez prendre mal en patience…