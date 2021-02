McDonald’s : gros scandale sur les McFlurry, vous n’en mangerez plus jamais après avoir vu cette vidéo d’un employé…

Personne n’aurait pu penser que McDonald’s serait encore une fois dans la tourmente à cause de ces fameuses glaces, les McFlurry, que l’on apprécie tous en France. Il faut dire en effet que celles-ci ont un goût qui est vraiment excellent, et les français apprécient d’autant plus en manger en été pendant qu’il fait très chaud à l’extérieur, comme cela d’ailleurs devrait bien être le cas lors de la prochaine saison estivale.

Mais si cette année encore, les spécialistes de la météo s’accordent à dire que le soleil devrait être présent sur une bonne partie du pays, les français qui partent en vacances ou qui veulent tout simplement se faire plaisir avec une bonne glace vont peut être changer leurs habitudes de consommation en voyant cette vidéo incroyable concernant la préparation des McFlurry.

Il faut dire que même si les McFlurry sont préparés sous les yeux des clients dans bon nombre de restaurants McDonald’s, dans la pratique il se trouve que certaines parties ne sont pas vraiment montrées, et la vidéo que nous avons eu l’occasion de découvrir fait vraiment très froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire.

C’est en effet sur le réseau social TikTok qui fait de plus en plus parler de lui que ces révélations choquantes ont été montrées, et on imagine que cela pourrait faire vraiment beaucoup de bruit…

McDonald’s : découvrez l’intérieur des machines à glace pour préparer les McFlurry, vous allez être très surpris

Si vous êtes un grand amateur de McFlurry et que vous ne pouvez tout simplement pas vous en passer à chaque fois que vous vous rendez au McDonald’s, et bien vous allez vraiment être déçus en regardant la vidéo de cette employée qui a décidé de tout balancer sur TikTok, le fameux réseau social chinois que l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump voulait supprimer.

En effet, la vidéo montre une employée de McDonald’s en train de filmer l’intérieur des machines à glaces pour préparer les McFlurry, à l’occasion du nettoyage d’une machine en particulier. Et comme on peut le voir dans la vidéo, les images sont vraiment glaçantes et font même vraiment froid dans le dos ! En effet, il se trouve que l’on peut voir, lorsque l’employée du McDonald’s ouvre la machine, que de la glace est coincée à l’intérieur, ce qui n’est pas du tout un bon signe ! Mais les choses ne se sont pas arrêtées là…

Les réactions suite à la vidéo de l’employée de McDonald’s sont de plus en plus nombreuses…

En plus de la glace complètement bloquée dans l’appareil pour préparer les fameux McFlurry, on voit également des garnitures solides sur la partie métallique. Dans la vidéo, l’employée fait tout son possible pour pouvoir retirer le chocolat avec une cuillère, ce qu’elle déplore dans sa vidéo.

Après avoir diffusé cette vidéo qui fait le buzz, personne ne s’attendait à ce que cela fasse autant de bruit, et il se pourrait bien que des mesures drastiques soient mises en place prochainement si McDonald’s veut réagir face à cette vidéo. Bien que pour le moment aucune réaction n’ait été donnée, on imagine que cette vidéo pourrait causer du tort à l’enseigne, bien que cela ne reflète pas les états de tous les restaurants.