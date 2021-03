McDonald’s subit un gros coup dur après une condamnation qui fait froid dans le dos : la chaîne de restauration est totalement dans la tourmente

C’est encore une fois un nouveau coup assez dur pour le géant américain McDonald’s qui va devoir faire tout son possible pour pouvoir réussir à tirer son épingle du jeu dans cette guerre des fast-food qui n’en finit pas. En effet, entre les annonces de Burger King et de KFC, McDonald’s doit tirer son épingle du jeu en réalisant des actions parfois assez difficiles, et ce n’est pas toujours possible.

En effet, les concurrents de la grande chaîne de fast-foods font tout pour pouvoir faire parler d’eux, afin de mobilier les fans et faire en sorte qu’ils aient de plus en plus envie de se rendre dans les chaînes de restauration rapide pour pouvoir déguster de succulents hamburgers ! On ne compte plus notamment sur les réseaux sociaux les prises de parole du concurrent Burger King, qui a mis en place une stratégie qui est assez étonnante mais qui semble fonctionner contre toute attente.

A l’heure où McDonald’s se fait rattraper petit à petit, cela pourrait être pour l’enseigne une belle opportunité pour pouvoir se démarquer, c’est le moins que l’on puisse dire…

McDonald’s doit faire face à Burger King avec une stratégie de communication qui ne fait de cadeaux à personne

La stratégie de communication de l’enseigne de fast-foods Burger King est particulièrement bien huilée, et de ce fait McDonald’s pourrait très bien choisir de s’en inspirer du jour au lendemain, comme on a d’ailleurs pu le voir par le passé. Il se trouve que l’on ne compte plus les annonces de nouveaux hamburgers du plus gros concurrent de Ronald, que ce soit en France, mais aussi dans d’autres pays comme par exemple en Thaïlande, aux Etats-Unis ou encore au Japon.

On se souvient tous encore notamment de ces hamburgers assez incroyables concernant la Saint Valentin, avec un hamburger unique qui avait été réalisé au saumon et qui s’est révélé être un vrai succès pour l’enseigne. Malheureusement, McDonald’s n’a pas eu le temps de réagir face à cette annonce et nous n’avons pas eu la chance de goûter à des hamburgers qui ressemblent à ceux-ci dans leurs restaurants.

C’était d’ailleurs sans compter sur une opération massive au Japon : Burger King a en effet déclamé mettre en vente des hamburgers de 500 grammes, ce qui est tout simplement énorme, c’est le moins que l’on puisse dire.

Est-ce une stratégie pour ne pas que l’on entende parler en mal de Burger King face à McDonald’s qui est dans une mauvaise passade ?

McDonald’s fait face à une nouvelle condamnation : c’est un gros coup dur pour l’enseigne de restauration rapide

A l’heure où le coronavirus bat son plein, c’est une annonce qui fait froid dans le dos pour cette ancienne employée ! Il se trouve en effet qu’une ancienne salariée de McDonald’s aurait été gravement brûlée à son pied à cause d’un produit d’entretien.

Depuis, l’enseigne a pris des précautions et le fameux Drag ultra n’est plus présent dans les restaurants McDonald’s. En revanche, alors que la salariée avait participé de façon bénévole pour nettoyer le restaurant, il s’avère que son manque de formation aura été fatal…